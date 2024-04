L'Inter potrebbe fare una cessione importante nella prossima sessione estiva di Calciomercato per finanziare il mercato in entrata e il maggiore indiziato a partire sembra essere Marcus Thuram. L'attaccante francese è arrivato a parametro zero e una sua cessione farebbe realizzare una plusvalenza importante. Il giocatore sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain, che perderà Kylian Mbappé, in scadenza di contratto e ormai promesso sposo con il Real Madrid. Nelle prossime settimane potrebbe esserci già un contatto tra le due società, una volta che per i nerazzurri sarà archiviata la questione scudetto.

Uno dei giocatori che intanto potrebbe lasciare il Torino tra qualche mese è Toni Sanabria, per cui si sta valutando il da farsi. Il paraguaiano non ha convinto fino in fondo e l'addio sembra probabile. Non è da escludere che possa restare in Italia, i granata possono utilizzarlo anche come contropartita tecnica per rinforzare la rosa.

Psg su Thuram

Il Paris Saint Germain dovrà sostituire Kylian Mbappé in estate e non sarà semplice. Sui media si è parlato dei vari Rafa Leao e Victor Osimhen, con quest'ultimo che però ha chiaramente caratteristiche ben diverse. Ma non sono gli unici obiettivi in Italia, visto che i parigini avrebbero messo gli occhi su un altro attaccante che milita in Serie A.

Si tratta di Marcus Thuram, che tanto bene ha fatto nel suo primo anno di Inter, con cui ha segnato 10 gol e collezionato 7 assist in 29 partite di campionato. Arrivato a parametro zero, una sua cessione farebbe realizzare una plusvalenza monstre alla società nerazzurra, che in questo modo potrebbe anche finanziare il mercato in entrata.

Comunque Ausilio e Marotta non vogliono fare sconti e si siederanno al tavolo delle trattative con il Psg soltanto dinanzi a un'offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro.

I possibili sostituti di Thuram

Ovviamente la cessione di Marcus Thuram andrebbe sostituita a dovere dall'Inter, che già punta a rivoluzionare l'attacco. Oltre a Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che arriverà a zero dal Porto - viste le possibili partenze di Sanchez e Arnautovic - servirebbero dunque altri due innesti.

Uno potrebbe essere Albert Gudmundsson del Genoa, con la fumata bianca che potrebbe arrivare intorno ai 20 milioni di euro più una contropartita tecnica. L'altro colpo può essere una fraJonathan David, valutato dal Lille 30 milioni, essendo in scadenza a giugno 2025, o Joshua Zirkzee, per cui però sarebbe necessario un investimento più pesante, da almeno 50 milioni di euro, la cifra chiesta dal Bologna.

Sanabria in uscita dal Torino

Il Torino potrebbe cedere Toni Sanabria nella prossima sessione di calciomercato. L'attaccante paraguaiano non ha convinto a pieno, avendo segnato soltanto 5 gol in 28 partite di campionato, troppo poco per una punta. I granata starebbero pensando di utilizzare il giocatore come contropartita per andare a rinforzarsi tra i pali, visto che Milinkovic-Savic non convincerebbe a pieno. I nomi che piacciono sono quelli di Montipò del Verona e Falcone del Lecce. In entrambi i casi si punterebbe a uno scambio alla pari, senza esborso economico.