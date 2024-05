Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Denzel Dumfries, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025. I nerazzurri, infatti, non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero e senza un accordo cercheranno di piazzare il calciatore, che piace molto in Premier League. In caso di addio sarà inevitabile andare alla ricerca di un sostituto, che potrebbe arrivare sempre dal calcio italiano.

Il Torino intanto cercherà di rinforzare il reparto avanzato la prossima estate.

I granata vogliono un elemento che possa portare in dote gol e assist, in grado di giocare sia da punta che da trequartista. Per questo motivo il club di Urbano Cairo avrebbe sondato il terreno per Tijjani Noslin, che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Hellas Verona.

Dumfries in uscita

La permanenza di Denzel Dumfries all'Inter è tutt'altro che scontata in estate. La trattativa per il rinnovo di contratto continua ad andare avanti, ma se non sarà trovato un accordo la cessione sarà inevitabile per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo. Non mancano i club interessati al giocatore, in particolar modo il Manchester United. La società nerazzurra, comunque, non è intenzionata a fare sconti e per la sua cessione partirà da una richiesta intorno ai 25 milioni di euro, in modo da andare a finanziare anche l'acquisto del suo sostituto.

Il sostituto di Dumfries

Con l'eventuale partenza di Denzel Dumfries l'Inter dovrebbe andare inevitabilmente alla ricerca di un sostituto. L'intenzione della società nerazzurra è quella di andare su un profilo low cost per riservare la maggior parte degli investimenti su un portiere, un centrale di difesa e una punta. Uno dei nomi che piacerebbe per sostituire l'olandese sarebbe quello di Emil Holm, attualmente in forza all'Atalanta.

Il classe 2000 non è un titolarissimo della Dea e lo dimostra il fatto che in questa stagione ha collezionato 20 presenze in campionato, pur mettendo insieme una rete e tre assist. I due club, dunque, potrebbero trovare l'accordo per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, magari con una formula come il prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Torino su Noslin

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, a prescindere da chi sarà eventualmente l'allenatore visto che l'addio di Ivan Juric diventa sempre più probabile. Uno dei nomi che piacerebbe ai granata è quello di Tijjani Noslin, che sta trascinando il Verona alla salvezza. Arrivato a gennaio dal Fortuna Sittard per 3 milioni di euro, ha già messo insieme tre reti e quattro assist in 14 partite di campionato. Il club di Urbano Cairo è pronto all'assalto mettendo sul piatto 8 milioni di euro più bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 10 milioni di euro. Ovviamente i discorsi saranno approfonditi non appena l'Hellas sarà sicuro della salvezza, ma il Toro c'è e fa sul serio per il classe 1999.