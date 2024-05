Nelle scorse ore lo speaker radiofonico vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come la società bianconera, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con Lazio, non cambierà la propria decisione sul futuro di Massimiliano Allegri.

Mecca non ha dubbi: 'Il futuro della gestione tecnica della Juventus non cambierà in base alla vittoria della coppa Italia'

Lo speaker radiofonico vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e a quello che dovrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: "Un’eventuale coppa Italia vinta non sposterà minimamente di una virgola una decisione che è già stata presa e che internamente tutti conoscono.

Sia in un caso sia nell’altro. I progetti si pianificano con tempistiche precise, non secondo il cambiamento di un risultato".

Mecca poi ha aggiunto in un secondo messaggio: "Il centrocampo della Juve ripartirà da Teun Koopmeiners". Infine Mecca ha dedicato un terzo messaggio al nuovo passo falso compiuto dal Bologna di Thiago Motta, che nella serata di ieri contro il Torino non è andato oltre il pareggio: "Il processo al Bologna anche no, dai. Una squadra creata per la salvezza tranquilla che si ritrova a poco dalla Champions League. Due giornate fa ha vinto a Roma in maniera netta. Ci stanno i cali nervosi e fisici per una squadra non abituata a stare lassù. Va solo applaudito".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Mecca: 'Non sarei cosi convinto che l'uscita di Allegri sia definita'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Mecca: "In questo caso è diverso, non stiamo parlando di uno qualunque, ma di un allenatore che comunque alla Juventus ha vinto scudetti, Coppe e Supercoppe italiane e visto che in altri lidi (Milano) fa curriculum ci aggiungo anche due rinali di Champions League" scrive un tifoso evidentemente non avverso alla figura di Allegri.

Un altro ancora, sulla stessa linea, aggiunge: "Parliamo della stessa società che aveva preso Pirlo per l'Under 23 per poi inserirlo all'ultimo in prima squadra? Se non vogliono spendere liquidano un anno di stipendio ad Allegri e al suo staff senza battere ciglio? Non sarei così convinto che sia tutto definito".

Infine un tifoso si concentra sull'eventuale vittoria della coppa Italia dicendo: "Affrontando, fra l’altro, Salernitana ultima in Serie A, Frosinone diciottesimo e Lazio con cui abbiamo pure rischiato una clamorosa rimonta. Una coppa Italia da ricordare".