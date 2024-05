Nonostante la sconfitta in campionato contro il Sassuolo, prosegue il lavoro dell'Inter sul mercato, nel tentativo di proseguire il ciclo vincente aperto da Simone Inzaghi e ritornare a competere in Champions League. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Alberto Moleiro, centrocampista del Las Palmas che andrebbe a completare il reparto mediano, per cui l'Inter si è già mossa a gennaio andando a prelevare a parametro zero Piotr Zielinski.

Alberto Moleiro, tecnica e qualità per l'Inter di Inzaghi

Il nome nuovo per il centrocampo nerazzurro è Alberto Moleiro, talento spagnolo classe 2003 alla sua terza stagione da protagonista in LaLiga con la maglia del Las Palmas.

Nel corso di questo campionato, ha collezionato 24 presenze con 2 gol e 3 assist, giocando principalmente da esterno sinistro nel 4-4-2 di Garcia Pimienta, con anche diverse apparizioni da seconda punta. Una duttilità che farebbe comodo a Simone Inzaghi, viste anche le cinque competizioni che attendono l'Inter la prossima stagione. Al momento, ci sarebbe un semplice interesse da parte del club nerazzurro per Moleiro, il cui costo sarebbe comunque molto complesso da sostenere: il contratto del calciatore presenta una clausola rescissoria molto elevata, da 60 milioni, ma la valutazione reale del cartellino ad oggi si aggira sui 30 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbero anche i fari puntati della Premier League, con il Liverpool che avrebbe già sondato il terreno e che potrebbe presto presentare un'offerta ufficiale

Inter, la situazione a centrocampo dei nerazzurri

In vista della prossima stagione, starebbe prendendo forma una piccola rivoluzione per il centrocampo interista.

Oltre all'arrivo di Zielinski, di cui si è già detto, dovrebbero lasciare il club Sensi e Klassen, entrambi in scadenza di contratto. Per il centrocampista italiano, resta il rammarico per la trattativa sfumata all'ultimo a gennaio con il Leicester, che avrebbe portato nelle casse nerazzurre una cifra intorno ai 2 milioni di euro, mentre per Klassen, arrivato come ultimo acquisto della campagna estiva, non è mai sbocciato il feeling con Inzaghi, che ha sin da subito chiarito la sua posizione concedendogli pochissimi spezzoni di partita.

Un altro giocatore in dubbio per il prossimo campionato sarebbe Asllani, anche lui vicino ad un trasferimento in prestito a gennaio, poi rimasto a Milano per fare da vice a Calhanoglu. Il centrocampista albanese ha totalizzato fin qui 21 presenze, meritando sul campo la fiducia dell'allenatore, ma potrebbe lasciare l'Inter in estate per trovare maggiore spazio altrove in prestito.