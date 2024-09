Nonostante la nuova stagione sia appena cominciata, la dirigenza dell' Inter pensa già al futuro, nell'ottica di piazzare nuovi colpi a parametro zero, che possano gravare al minimo sul bilancio societario, ma allo stesso tempo essere in grado di fornire a Simone Inzaghi dei profili top. Gli ultimi due nomi, che sarebbero stati accostati ai nerazzurri sono Jonathan Tah e Victor Lindelof, entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club nel 2025.

Tah, il difensore tedesco dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen a fine stagione

Da una recente intervista, rilasciata al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, il centrale tedesco Jonathan Tah ha fatto trapelare la sua decisione di lasciare il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione, club in cui milita dal 2015, per fare nuove esperienze altrove.

Al momento, non c'è chiarezza su quello che sarà il suo futuro, ma tra le diverse pretendenti, ci sarebbe anche l'Inter, che in vista della stagione 2025-2026, potrebbe essere chiamata a una rivoluzione del pacchetto difensivo, vista l'età avanzata di Acerbi e De Vrij, che oltretutto, sono anche in scadenza di contratto a giugno 2025. Marotta e Ausilio monitorano con attenzione la situazione di Tah, con la speranza di riuscire ancora in un'operazione simile a quelle che hanno portato Zielinski e Taremi a Milano, nell'ultima sessione di Calciomercato.

Lindelof, l'altra occasione a zero per la difesa nerazzurra

Un altro dei profili prestigiosi in scadenza di contratto a Giugno, è Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United, che si appresta a cominciare la sua ottava stagione con la maglia dei Red Devils.

L'ex Benfica è un calciatore da tempo finito nei radar interisti, che in diverse sessioni di mercato sembravano vicini a chiudere il suo passaggio in nerazzurro. Come per Tah, anche Lindelof diventa un'occasione a zero per l'Inter, che andrebbe a rimpiazzare uno tra Acerbi e De Vrij, con un giocatore di spessore internazionale, titolare inamovibile della nazionale svedese e presenza costante dello United degli ultimi anni, nonostante qualche acciacco fisico che non ha mai permesso al classe '94 di trovare piena continuità di rendimento.

La nuova presidenza Oaktree, sarebbe però disposta ad ingaggiare Lindelof, soltanto in caso di un abbassamento del suo attuale ingaggio, che pesa sulle casse dello United circa 7,2 milioni di euro. Solo in questo caso, la dirigenza nerazzurra potrebbe affondare il colpo e garantire a mister Inzaghi un difensore esperto, che ha collezionato 56 presenze complessive nelle coppe europee ed è in grado di adattarsi al meglio nel 3-5-2 dell'allenatore piacentino.