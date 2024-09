Nonostante la chiusura del Calciomercato italiano, prosegue il lavoro della dirigenza dell'Inter, che avrebbe ancora la possibilità di piazzare gli ultimi colpi in uscita, visto che la finestra di mercato estiva resta aperta in diversi paesi europei e internazionali. Nelle ultime ore, stava per concretizzarsi la cessione di Joaquin Correa al Panathinaikos, ma l'affare è però saltato nella notte e il giocatore che è tornato ad allenarsi regolarmente con i nerazzurri alla Pinetina. L'ultimo scenario rimasto possibile per il Tucu, sarebbe quello turco, dove il calciomercato chiude il 13 settembre.

Correa, la Super Lig turca resta l'ultima spiaggia per il Tucu

Con la Serie A già entrata nel vivo, appare chiaro il destino di Correa in nerazzurro. L'ex Lazio è l'unico giocatore del reparto offensivo interista a non aver disputato ancora un minuto in campionato, nonostante l'infortunio alla seconda giornata di Lautaro Martinez. Inoltre, come previsto, è arrivata anche l'esclusione dalla lista Champions, che riduce ulteriormente le speranze di minutaggio dell'argentino. A questo punto, con il trasferimento al Panathinaikos sfumato, la sua ultima speranza resta la Super Lig, dove però al momento nessun club avrebbe presentato un'offerta ufficiale. Correa si trova quindi sempre di fronte a un bivio; scegliere di rimanere da comparsa all'Inter, dove le possibilità di giocare sono ridotte al minimo, oppure accettare di lasciare Milano per trovare maggiore spazio altrove, vista anche la scadenza di contratto con i nerazzurri, che arriverà a giugno 2025.

Inter, buone notizie sulle condizioni di Bastoni e Calhanoglu

Arrivano buone notizie dai ritiri della nazionale italiana e da quella turca, dove Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono tornati ad allenarsi in gruppo, in vista dei rispettivi impegni di Italia e Turchia in Nations League. Entrambi erano usciti in via precauzionale al minuto '61, nell'ultimo match di campionato vinto dall'Inter per 4-0 contro l'Atalanta.

L'esito degli esami a cui si sono sottoposti avevano registrato due affaticamenti muscolari, ma nulla di grave, visto che all'indomani della partita, sia Bastoni che Calhanoglu sono partiti per raggiungere le sedi di allenamento delle loro Nazionali. Ora, Simone Inzaghi osserverà con ansia gli impegni dei suoi giocatori con i rispettivi paesi, prima di riaccogliere tutti in vista di un calendario che si appresta ricco di impegni, sia in campionato che in Champions, dove il cammino dei nerazzurri comincerà subito dopo la sosta, il 18 settembre all'Etihad contro il Manchester City.