Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sta valutando diverse trattative di mercato significative a centrocampo, con il Football Director Cristiano Giuntoli al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre a Teun Koopmeiners, che rimane il principale obiettivo del club bianconero, si valutano altri giocatori a centrocampo. Uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è il brasiliano Douglas Luiz, attualmente all'Aston Villa, che potrebbe approdare alla Juventus nello scambio di mercato che porterebbe in Inghilterra l'americano Weston McKennie.

Il preferito per il centrocampo sarebbe Koopmeiners

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, è il nome in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Il giocatore olandese è apprezzato per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. La Juventus vede in Koopmeiners un rinforzo ideale per il centrocampo, capace di dare equilibrio e solidità alla squadra. Il problema di fondo è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dall'Atalanta, che vorrebbe non meno di 60 milioni di euro per il suo cartellino. Non è escluso che la società bianconera inserisca delle contropartite tecniche gradite ai bergamaschi, due su tutte Dean Huijsen e Matias Soulé.

Douglas Luiz e lo Scambio con Weston McKennie

Un altro nome che piace e che ha caratteristiche diverse rispetto a Koopmeiners è quello di Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano è considerato una pedina interessante per il centrocampo bianconero e potrebbe arrivare a Torino attraverso uno scambio. Weston McKennie, che ha il contratto in scadenza nel 2025, è il principale candidato per questo scambio.

La Juventus potrebbe sfruttare l'interesse dell'Aston Villa per l'americano per facilitare la trattativa. Altro nome che piace alla società inglese è Matias Soulé, l'argentino ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

La stagione di Douglas Luiz

Il brasiliano Douglas Luiz ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e avrebbe una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro.

Per questo se si dovesse definire uno scambio di mercato con McKennie o con Soulé la Juventus dovrebbe aggiungere anche una parte in soldi. In questa stagione il centrocampista ha disputato con l'Aston Villa 35 match nel campionato inglese segnando 9 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di EFL Cup, 3 match con un assist in FA Cup e 14 match fra qualificazioni e Conference League segnando un gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.