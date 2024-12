Cesare Casadei, centrocampista italiano attualmente al Chelsea, potrebbe presto far ritorno in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Massimo Pavan il Milan sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del classe 2003

La società milanese vorrebbe definire la trattativa già nel Calciomercato invernale e sarebbe in vantaggio su Monza e Juventus, anch'esse interessate al giovane del Chelsea cresciuto nel settore giovanile dell'Inter.

Casadei vuole giocare maggiormente ed è pronto a lasciare il Chelsea

Nonostante le aspettative altissime che lo hanno portato al Chelsea, Casadei sta vivendo una stagione difficile a causa del poco minutaggio trovato in squadra. A soli 21 anni, il giocatore ha mostrato talento, ma l'esigenza di giocare con continuità sta portando i Blues a valutare una cessione. La società inglese lo lascerebbe partire in prestito, ma è probabile che - in caso di approdo in società come Milan o Juventus - venga inserito anche il diritto di acquisto del suo cartellino.

A parlare in queste ore dell'interesse del Milan è il giornalista Massimo Pavan, che in un articolo pubblicato su tuttojuve.com ha scritto: "Il Milan vuole anticipare Monza e Juventus per Casadei".

Dagli esordi all’Inter Primavera alla chiamata del Chelsea

Nato a Ravenna il 10 gennaio 2003, Cesare Casadei è un centrocampista completo, alto 185 cm, che si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni della mediana: può giocare come mediano davanti alla difesa, mezzala o trequartista.

Casadei si è fatto conoscere nel calcio giovanile italiano nella stagione con l’Inter Primavera nel 2021/2022.

Da protagonista assoluto, aveva trascinato la squadra alla vittoria dello Scudetto Primavera segnando il gol del pareggio nella finale contro la Roma e conquistando il premio di MVP delle finali.

Nell’estate del 2022, il Chelsea decise di puntare su di lui, acquistandolo per 15 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di 20).

A Londra, Casadei era stato aggregato inizialmente alle giovanili dei Blues, segnando 3 gol in 9 partite e mostrando tutto il suo potenziale, anche se con qualche difficoltà di adattamento.

Le esperienze in prestito: Reading e Leicester

Per acquisire esperienza e minuti, Casadei era stato ceduto in prestito al Reading a gennaio 2023. In Championship, nonostante un ambiente difficile e la retrocessione del club in League One, il centrocampista era riuscito a mettere in mostra sprazzi del suo talento, segnando un gol in 15 presenze.

Nella stagione successiva, Casadei è stato girato in prestito al Leicester, allenato da Enzo Maresca, con l’obiettivo di affinare ulteriormente le sue qualità in un progetto ambizioso.

A gennaio 2024, era tornato però al Chelsea, dove Mauricio Pochettino gli ha anche concesso il debutto in Premier League: il 31 gennaio, contro il Liverpool ad Anfield, nei minuti finali di una sfida difficile per i londinesi, persa per 4-1.