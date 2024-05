Secondo quanto riportato da L'Equipe, il terzino del Milan Theo Hernandez avrebbe deciso di lasciare la società milanese durante il Calciomercato estivo, sentendosi pronto per un nuovo step nella sua carriera. Tra le squadre interessate, il Bayern Monaco sembra essere in pole position, specialmente considerando la possibilità che Alphonso Davies possa trasferirsi al Real Madrid. Rimanendo sempre in tema di nazionale francese Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con la Juventus e i bookmakers danno buone probabilità di un suo trasferimento all'Inter.

Theo Hernandez piace al Bayern Monaco

Le società che vogliono acquistare Theo Hernandez, che sia il Bayern Monaco o un altro club, dovranno essere pronte a fare un investimento significativo. Secondo L'Equipe, la somma richiesta per portare via il giocatore al Milan si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Hernandez ha un contratto che lo lega al Milan fino al 2026, ma le trattative per un possibile rinnovo non hanno ancora portato a un'intesa. La partenza di Theo Hernandez rappresenterebbe una perdita significativa per il Milan, che dovrebbe cercare un sostituto all'altezza per mantenere la competitività della squadra. La somma ricavata dalla vendita potrebbe essere reinvestita per rafforzare ulteriormente la rosa, ma trovare un giocatore con le stesse qualità di Hernandez non sarà un compito facile.

Le agenzie di scommesse quotano a 2,75 il trasferimento di Rabiot all'Inter

Il possibile trasferimento di Adrien Rabiot all'Inter a costo zero ha guadagnato notevole attenzione nelle ultime settimane, e i bookmaker hanno aggiornato le loro quote per riflettere questa potenziale mossa. Secondo Sisal, il trasferimento del centrocampista francese sotto i colori nerazzurri è quotato a 2,75, mentre Better lo offre a 3.

Queste quote indicano una probabilità significativa che l'Inter possa aggiudicarsi Rabiot nella prossima finestra di mercato.

Le quote dei bookmaker su altri obiettivi dell'Inter

L'addio di Rabiot alla Juventus è attualmente uno dei più quotati, ma i bookmaker stanno anche monitorando altri potenziali rinforzi di mercato per l'Inter.

Partendo da Joshua Zirkzee, in passato nei radar dell'Inter, il suo trasferimento viene offerto a quota 6.

Il trasferimento del nazionale italiano Federico Chiesa all'Inter è quotato a 6, mentre Il passaggio all'Inter di Paulo Dybala a 5. Infine Albert Gudmudsson è a 3,5, segnale evidente di come l'Inter stia valutando l'acquisto del giocatore islandese, che può giocare da seconda punta ma anche essere schierato come mezzala d'inserimento nel 3-5-2 della squadra milanese.