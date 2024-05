Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe messo sul tavolo con l'Atalanta una prima offerta per Teun Koopmeiners da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Troppo pochi per la società bergamasca, che potrebbe essere aperta all'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica come Dean Huijsen.

Juventus, Giuntoli prepara la prima offerta per Koopmeiners: 45 milioni di euro bonus compresi

La Juventus avrebbe pronta sul tavolo la prima offerta per Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta dato come primo obiettivo della formazione bianconera.

Cristiano Giuntoli, il deus ex machina della società piemontese, sarebbe dunque disposto a pagare per il mediano olandese 40 milioni di euro più 5 di bonus. Un'offerta rilevante, ma che non basterebbe per far vacillare la famiglia Percassi, che avrebbe fissato la valutazione di Koopmeiners a circa 60 milioni di euro. Pertanto per accendere la trattativa fra le due società, la Juventus sarà costretta o a compiere un'ulteriore sforzo economico o a pensare di inserire nell'operazione almeno una contropartita tecnica. Ad esempio il giovane Huijsen, che piacerebbe da tempo al tecnico Gian Piero Gasperini.

I bianconeri in ogni caso, terrebbero in considerazione anche altri profili di centrocampisti meno costosi rispetto a Koopmeiners e tra questi spunterebbe sempre il nome di Khephren Thuram del Nizza, attualmente valutato circa 25 milioni o Youssouf Fofana del Monaco, dato in uscita per 28 milioni di euro.

I tifosi sull'operazione Koopmeiners: 'Andava preso lo scorso anno, ora costa troppo'

Tanti tifosi hanno dunque commentato sul web l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta all'assalto per Koopmeiners: "Andava preso lo scorso anno, adesso costa troppo sia di cartellino che di stipendio e c'è il solito rischio che se va male poi fatichi a piazzarlo.

Vediamo cosa si inventa Giuntoli", scrive un tifoso titubante.

Un altro poi aggiunge: "Se l'Atalanta vende Koopmeiners alla Juve, dimostra che sarà sempre una provinciale, anche se vince l'Europa League. L'olandese è il miglior giocatore che hanno e lo vendono ad una diretta concorrente? Sarete sempre una società satellite!!

I soldi sono importanti, ma lo sono anche gli obiettivi".

Infine un altro tifoso sottolinea: "L'Atalanta è un modello e una realtà completamente diversa dalla Juve. Giuntoli e chi per lui non devono andare a Bergamo, semmai possono prendere spunto, e già lo faranno, dai club di Premier per incrementare i ricavi e assorbire idee di marketing".