Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate a TV Play anche dal giornalista sportivo Giovanni Albanese, la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte per Manuel Locatelli, centrocampista ex Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, anche Manuel Locatelli rischia il posto in caso di un'offerta importante

Il neo tecnico della Juventus Thiago Motta e il ds Cristiano Giuntoli starebbero effettuando una scrematura dei calciatori che la prossima stagione potrebbero non restare alla Continassa e tra questi comparirebbe anche il nome di Manuel Locatelli.

Secondo il giornalista sportivo Giovanni Albanese infatti, il mediano ex Sassuolo non avrebbe il posto assicurato: "Se arrivasse una grande offerta per Locatelli, la Juventus la prenderebbe in considerazione".

Albanese, restando in tema Juventus e continuando a parlare dei calciatori in uscita dalla Continassa ha aggiunto: "Rabiot non è più fondamentale. Per vedere Chiesa ancora alla Juve, è lui che si deve adattare al club. È successo per Szczesny e così per Rabiot".

Il giornalista ha poi aperto un capitolo dedicato all'accostamento della Juventus al profilo di Joshua Zirkzee: "Nell'idea di 4-2-3-1 la sotto punta sarebbe Koopmeiners quindi Zirkzee è un altro tavolo che viene lasciato aperto.

Bisognerà capire la richiesta di Atalanta che vorrà 60 milioni mentre la Juve ne offrirà massimo 40-45. Per Giuntoli, Zirkzee è una sotto punta e non un centravanti. Sarebbe più alternativo a Chiesa o Kean e Milik e non a Vlahovic che è centrale nella Juve di Thiago Motta".

Su questo tema infine Albanese ha sottolineato: "Tra Zirkzee e la Juventus non c'è nulla di concreto, se non l'interesse forte per portarlo a Torino perché Thiago Motta lo conosce bene.

E' lo stesso discorso di Calafiori. Se il Milan andrà oltre nelle offerte si vedrà".

Valutazioni sulla possibilità partenza di Locatelli

La Juventus, seguendo le indiscrezioni di Albanese, sarebbe disposta a cedere Manuel Locatelli, ma visto il recente prolungamento di contratto fatto al mediano fino al giugno 2028, il club bianconero non dovrebbe lasciarlo andare per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

Al suo posto, potrebbe poi giocare un regista come Douglas Luiz, brasiliano che presto dovrebbe passare dall'Aston Villa al club di Torino nello scambio che coinvolgerebbe anche i nomi di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior. In alternativa la Juventus avrebbe un secondo regista già a disposizione, ovvero Arthur: il sudamericano tornerà infatti alla Continassa dopo la stagione positiva vissuta con la Fiorentina.