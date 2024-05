La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato in previsione della stagione 2024-2025. Il Football Director Cristiano Giuntoli dovrà soprattutto alleggerire la rosa e al momento si guarda soprattutto il settore avanzato, con Arkadius Milik e Moise Kean i principali indiziati a lasciare la società bianconera nel Calciomercato estivo.

Moise Kean dovrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo

La stagione di Moise Kean è stata deludente, anche a causa di diversi infortuni che lo hanno condizionato. Con un contratto in scadenza a giugno 2025 ed un'intesa che difficilmente sarà prolungata, la cessione è la possibilità più concreta, con la Juventus che vorrebbe guadagnare almeno 15-20 milioni di euro dal cartellino del giocatore.

Nel mercato di gennaio era stato vicino al trasferimento all'Atletico Madrid, ma non ha passato le visite mediche per il problema alla tibia che lo ha condizionato fino a marzo.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Kean si è trasferito all'Everton nella stagione 2019-2020, dopo una sola stagione si è trasferito in prestito al Paris Saint Germain. Nel 2021 è ritornato nella società bianconera per sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Un ritorno però che non è stato ideale, come dimostrano le statistiche delle ultime tre stagioni. Soprattutto nell'ultima i dati ci dicono zero gol in 18 match in campionato italiano ed 1 match in Coppa Italia.

La Juventus lavora anche alla cessione di Milik

Il giocatore Arkadius Milik è stato riscattato dal Marsiglia durante l'estate su richiesta precisa di Allegri, che lo considerava un giocatore affidabile e utile. Tuttavia, nonostante i 7 gol segnati in campionato nella scorsa Serie A, quest'anno ha registrato solo 3 reti (più altre 4 in Coppa Italia), evidenziando una diminuzione della sua finalizzazione in zona goal.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Di conseguenza con l'eventuale cessione di Milik e quella di Kean la Juventus potrebbe monetizzare circa 25-30 milioni di euro, che sarebbero investiti su almeno una punta.

I rinforzi nel settore avanzato per la Juventus

La Juventus starebbe seguendo da vicino Greenwood [VIDEO], punta di proprietà del Manchester United che ha trascorso la stagione in prestito al Getafe.

Tuttavia, sembra che gli inglesi non abbiano intenzione di trattenere Greenwood e stiano cercando una soluzione per cederlo a titolo definitivo.

La dirigenza bianconera è consapevole dell'interesse per Greenwood da parte di altri club e sta valutando attentamente la situazione. Secondo rumor di mercato tra i club interessati al giocatore ci sarebbe anche il Barcellona. L'alternativa all'inglese sarebbe Alvaro Morata, che ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Altro nome che la società bianconera starebbe seguendo è Gudmundsson, con Enzo Barrenechea che potrebbe essere offerto come contropartita tecnica.