Nelle scorse ore Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale X parlando di Thiago Motta: secondo il giornalista, l'italo-brasiliano incontrerà presto la dirigenza del Bologna soltanto per comunicargli che presto passerà alla Juventus. Chirico ha inoltre respinto fortemente quelle voci che vorrebbero Motta ancora affezionato ai colori dell'Inter, squadra per cui ha giocato da calciatore.

Juventus, Chirico su Thiago Motta: 'Non credo sia legato ancora all'Inter'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un editoriale sul proprio account X e parlando della futura gestione tecnica della Juventus ha detto: "Il countdown per l'arrivo di Thiago Motta alla Juventus è partito.

E' vero, parlerà prima con Saputo e company ma soltanto per confermargli che lascerà il Bologna per andare alla Juventus, perché certi treni quando passano vanno presi al volo, altrimenti poi rischi di pentirtene dopo". Chirico, parlando poi delle voci che vorrebbero Thiago Motta ancora affezionato ai colori dell'Inter ha sottolineato: "Parecchi juventini gli rinfacciano il passato interista, ma vi ricordate cosa disse di lui Buffon quando tutti lo contestavano in nazionale? "In Italia non capiscono molto. Thiago Motta è il giocatore più forte nello spazio ed ha un peso specifico enorme". Già come calciatore, ma da allenatore? In campionato quest'anno è stato uno dei pochi a pareggiare in rimonta a San Siro contro la sua Inter, eliminata poi dalla Coppa Italia in gara secca sempre al Meazza, esultando in faccia ai suoi ex tifosi".

Chirico ha poi concluso il suo intervento ribadendo: "Thiago è ancora interista? Non credo proprio, è un professionista come lo fu Marcello Lippi, che nel '94 portò prima il Napoli del post Maradona in Coppa Uefa e poi passò alla Juventus e tutti sappiamo come andò".

Juventus, i tifosi rispondo a Chirico: 'Motta farà la fine di Sarri'

Le parole di Marcello Chirico hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Ti devo fare i complimenti. Sei stato uno dei primi ad annunciare Thiago Motta alla Juve, bravo" scrive un utente X fiducioso nell'arrivo di Motta in bianconero. Un altro più pessimista scrive: "Marcello, te lo scrivo adesso e te lo sottoscrivo: Thiago Motta non si siederà sulla panchina bianconera.

Nota bene: occhio perché fino a che non c'è la firma del contratto, tutto può accadere, la scelta potrebbe essere diversa compresa la brutta figura". Infine un tifoso evidentemente affezionato alla figura di Allegri dice: "Farà la fine di Sarri, un anno fortunato non fa di un allenatore un grande allenatore. Rimpiangeremo Allegri".