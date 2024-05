Joaquín Correa potrebbe presto vestire la maglia del River Plate; l'attaccante argentino, attualmente in prestito al Marsiglia, rientrerà all'Inter al termine della stagione, ma il suo futuro sembra lontano da Milano . Secondo le ultime indiscrezioni, il River Plate sarebbe fortemente interessato ad acquisire Correa a titolo definitivo, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il ritorno all'Inter e le prospettive future

Correa è arrivato all'Inter nell'estate del 2021, ma dopo un periodo iniziale promettente, le sue prestazioni sono state caratterizzate da alti e bassi.

Per rilanciarsi, nella scorsa estate è stato ceduto in prestito al Marsiglia, dove ha avuto modo di accumulare minuti e migliorare la propria forma. Tuttavia, il club francese non sembra intenzionato a riscattare l'argentino, che quindi farà ritorno a Milano.

Nonostante il rientro all'Inter, le prospettive di Correa di restare con i nerazzurri appaiono limitate. L'Inter, infatti, è alla ricerca di soluzioni per alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuove operazioni di mercato. In questo contesto, la possibilità di cedere Correa a titolo definitivo rappresenta un'opportunità allettante per la dirigenza.

L'Interesse del River Plate

Il River Plate, una delle squadre più prestigiose del calcio argentino, ha manifestato un forte interesse per Correa.

Il club di Buenos Aires, desideroso di rinforzare il proprio reparto offensivo, vede in Correa il profilo ideale per aumentare la qualità e l'esperienza della squadra.

Il giocatore, dal canto suo, potrebbe essere entusiasta di tornare in Argentina e giocare per un club di grande tradizione come il River. La possibilità di essere protagonista in una squadra che ambisce a vincere il campionato e competere a livello continentale in Copa Libertadores sarebbe un'opportunità stimolante per il giocatore.

Le caratteristiche tecniche di Correa

Joaquín Correa è un attaccante versatile, noto per le sue abilità tecniche e la capacità di giocare in diverse posizioni offensive. Predilige il ruolo di seconda punta o trequartista, ma può essere impiegato anche come esterno offensivo; è dotato di un'ottima tecnica individuale, che gli permette di dribblare gli avversari con facilità e creare occasioni per i compagni.

La sua velocità e agilità lo rendono pericoloso nei contropiedi e nelle situazioni di uno contro uno.

Inoltre, ha una buona visione di gioco e capacità di passaggio, caratteristiche che lo rendono un creatore di gioco efficace. Sebbene non sia un prolifico finalizzatore, ha dimostrato di avere un discreto senso del gol. La sua altezza (circa 1,88 m) gli permette anche di essere un'opzione valida nei duelli aerei, aggiungendo una dimensione ulteriore al suo gioco.