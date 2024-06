L'Inter dovrà fare attenzione nella prossima sessione di mercato in quanto secondo quanto riportato da diverse testate, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Hakan Calhanoglu, attualmente impegnato con la Turchia a Euro 2024; il giocatore ha sempre dichiarato di voler rimanere a Milano, sia prima della conquista del secondo scudetto che dopo. Tuttavia, nonostante le smentite che filtrano dalla dirigenza nerazzurra, che considera il turco incedibile, dalla Turchia arrivano voci di una sua possibile apertura al trasferimento.

Bayern Monaco, l'interesse per Calhanoglu

In particolare, in Germania si ipotizza che se il Bayern non dovesse riuscire ad acquistare João Palhinha, primo obiettivo per il centrocampo, potrebbe concentrarsi su Calhanoglu. Il Fulham ha finora rifiutato le prime due offerte da 35 e 45 milioni di euro per Palhinha. Rimane da vedere se i bavaresi faranno un ulteriore rilancio o se si rivolgeranno all'Inter per il turco con una proposta di circa 50-60 milioni di euro.

In Turchia, il giornalista Yağız Sabuncuoğlu aggiunge che il 30enne sarebbe disposto ad accettare un'eventuale proposta del Bayern, che gli garantirebbe un contratto da 8 milioni di euro più bonus, anche se al momento non è stata presentata un'offerta ufficiale.

In casa Inter vi è anche Kristjan Asllani come possibile regista, ma l'albanese non sembra ancora pronto per assumere il ruolo di playmaker del centrocampo nerazzurro. Nicolò Barella ha ricoperto quel ruolo in alcune occasioni, ma mai in modo continuativo, e non bisogna dimenticare l'arrivo di Piotr Zielinski, oltre alla volontà di Davide Frattesi di ottenere più minutaggio.

Ogni decisione, comunque, verrà presa dopo gli Europei, che il nuovo presidente Giuseppe Marotta sta seguendo da vicino in Germania.

Il contratto e l'Inter senza Calhanoglu

La scorsa estate, Calhanoglu ha rinnovato il contratto fino al 2027, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti, destinato a crescere con il passare degli anni.

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2021 a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Milan, il numero 20 ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane con l'Inter. La sua esperienza e le sue prestazioni lo hanno reso un elemento insostituibile per la squadra, sia dentro che fuori dal campo.

I nerazzurri se dovessero rinunciare al giocatore potrebbero schierare al centro del campo Asllani davanti alla difesa, oppure arretrare Barella sulla mediana ed inserire Frattesi e Mkhitaryan come mezzali.

Inoltre l'Inter andrà ad inserire nel suo organico anche Zielinski, che potrebbe alternarsi con Frattesi come mezzala di inserimento.