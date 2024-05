Keylor Navas potrebbe diventare uno dei colpi a parametro zero della Juventus già dalla prossima sessione di calciomercato. L’attuale portiere del Paris Saint-Germain, che alla fine di quest’anno compirà 38 anni, lascia Parigi dopo 5 anni e 113 presenze. L’estremo difensore costaricano potrebbe diventare il sostituito ideale qualora Wojciech Szczesny e Mattia Perin decidano di lasciare Torino.

Keylor Navas piace anche al Real Betis e al Manchester United

Il portiere costaricano è considerato uno dei migliori portieri al mondo della sua generazione.

Nel 2010 si trasferisce nella Liga tra le file dell’Albacete e successivamente al Levante. La sua notorietà deriva però dalla militanza tra le file del Real Madrid, dove ha difeso la porta dei Blancos per 6 stagioni prima di passare al PSG. Con la camiseta blanca, Keylor Navas ha conquistato 3 Champions League e un campionato spagnolo. La Juventus dovrebbe però scontrarsi con la concorrenza. Il forte portiere costaricano interessa anche ad altri club europei, tra cui è giusto citare il Manchester United e il Real Betis. Squadre che potrebbero investire parecchi soldi nell'ingaggio del giocatore che al PSG percepisce quasi 12 milioni di euro a stagione.

Keylor Navas potrebbe diventare il sostituto di Perin o di Szczesny

Dopo l’aritmetica conquista di un posto nella prossima Champions League, la Juventus starebbe lavorando per rendere più competitiva la rosa in vista della prossima impegnativa stagione. Con le ultime indiscrezioni di Calciomercato che vorrebbero Michele Di Gregorio, estremo difensore attualmente in forza al Monza, vicino a vestire la maglia bianconera, resterebbe da valutare il ruolo di secondo portiere.

Nonostante il contratto di Wojciech Szczesny e di Mattia Perin vada in scadenza nel 2025, a oggi nessuno dei due portieri è sicuro di rimanere a Torino. L’estremo difensore polacco ha estimatori in tutta Europa e la Juventus non si opporrebbe davanti a un’offerta congrua. Diverso il discorso per Perin. Il portiere di Latina avrebbe espresso il desiderio di giocare di più e non avrebbe intenzione di fare il gregario ancora per un anno.

Le caratteristiche tecniche di Keylor Navas

Il portiere costaricano è conosciuto per la sua agilità tra i pali. Caratteristica che gli permette di difendere la porta da tiri molto angolati. Molto spettacolare ed esplosivo nell’intercettare il pallone nei calci piazzati, Navas è stato considerato uno dei prototipi dei portieri moderni da molti addetti ai lavori. Keylor Navas non ha solo caratteristiche tecniche interessanti per la Juventus. Il portiere costaricano è stato spesso elogiato per le sue prestazioni durante le partite decisive della stagione, dove è riuscito a mantenere la calma nel momento cruciale con parate decisive al fine del risultato.