La Juventus starebbe valutando Milan Skriniar come possibile rinforzo [VIDEO] per la difesa già dalla prossima sessione di Calciomercato di gennaio. Difensore tecnicamente molto forte e dall’ottima esperienza internazionale, il giocatore del PSG sarebbe considerato dalla società bianconera come un profilo adatto a sostituire Gleison Bremer. Operazione di mercato però piuttosto difficile e dai costi piuttosto alti. Non solo Skriniar. Cristiano Giuntoli starebbe valutando per la difesa anche Léo Ortiz, forte difensore brasiliano in forza al Flamengo.

La Juventus punterebbe solo al prestito di Skriniar

Con Bremer in campo, il reparto difensivo della Juventus era considerato dagli addetti ai lavori tra i più forti d’Europa, tanto da incassare solo cinque gol in 11 partite tra Serie A e Champions League. Dopo l’infortunio occorso al difensore brasiliano, per Thiago Motta sono scattati i primi campanelli d’allarme, con la Juventus che ha incassato otto gol in cinque partite complessive.

Numeri che starebbero preoccupando non poco la dirigenza bianconera, pronta a correre ai ripari già dal mercato di gennaio, valutando alcuni profili tra cui quello dello svolacco ex Inter. Tuttavia, la valutazione che il PSG fa del difensore e l’alto stipendio percepito da Skriniar potrebbero diventare due ostacoli difficili da superare, con i bianconeri che potrebbero imbastire un’eventuale trattativa considerando solo il prestito del giocatore, con parte dei 10 milioni di euro d’ingaggio pagato dal PSG.

Come giocherebbe la Juve con il possibile innesto di Skriniar

Passato dalla Sampdoria all’Inter nel luglio 2017, Skriniar è rimasto nerazzurro fino al 2023, quando il PSG lo ingaggia a parametro zero. Tuttavia, il rapporto con la squadra parigina è sempre stato piuttosto teso, specie da quando sulla panchina transalpina si è seduto Luis Enrique.

Condizione che potrebbe spingere Skriniar a valutare eventuali offerte.

Considerato come uno dei difensori più forti della sua generazione, Skriniar si adatterebbe molto bene a giocare nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, giocando al fianco di Pierre Kalulu o di Federico Gatti. Inoltre, l'eventuale ingaggio del difensore slovacco da parte della Juventus porterebbe una certa esperienza e qualità in un reparto che a oggi presenta qualche sbavatura di troppo, specie in campo internazionale.

Non solo Skriniar, la Juve starebbe valutando Léo Ortiz

Oltre a Skriniar, Cristiano Giuntoli starebbe valutando anche Léo Ortiz, difensore centrale del Flamengo. Il giocatore brasiliano, con passaporto italiano e quindi comunitario, piace per la buona tecnica di base e per la capacità di giocare palla al piede impostando l’azione dal basso. Inoltre, l’ingaggio e il costo del suo cartellino, valutato 15 milioni di euro circa dal Flamengo, sono alla portata della Juve. Condizioni che starebbero rendendo il profilo di Léo Ortiz come uno dei più adatti a sostituire Bremer.