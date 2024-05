In attesa di concludere al meglio la stagione, la Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato per completare la rosa ed essere così competitiva nella prossima stagione sia in campionato che in Europa, visto il ritorno in Champions League. I bianconeri starebbero valutando un profilo d'esperienza per la difesa che potrebbe rispondere al nome di Mats Hummels che potrebbe lasciare il Borussia in estate.

Juve, Bremer in bilico: occhi su Hummels, anche il Milan osserva

Il 35enne centrale tedesco ha infatti il contratto in scadenza e la sua permanenza in Germania non è così certa.

Molto potrebbe dipenderà dalla finale di Champions League che il Dortmund disputerà contro il Real Madrid. In caso di mancato accorto tra le parti, la Juventus potrebbe piombaere sull'esperto centrale che diventerebbe un'opportunità importante a parametro zero. Hummels potrebbe quindi essere un profilo da prendere in considerazione anche in caso di addio da parte di Bremer che resta l'obiettivo numero uno del Manchester United.

Il club bianconero deve però guardarsi dall'interesse di un altro top club italiano ovvero il Milan che come la Vecchia Signora è alla ricerca di un difensore per rinforzare la retroguardia. Infatti, i rossoneri saluteranno Kjaer nell'ultimo match contro la Salernitana e potrebbero virare sull'ex Bayern Monaco per regalare al nuovo tecnico una pedina di leadership ed esperienza.

Juve, questione rinnovi: da Cambiaso a Chiesa

Oltre a puntellare l'organico con acquisti di spessore, la Juventus lavora anche per trattenere i giocatori più importanti dell'organico e che nella prossima stagione potrebbero ricoprire un nuovo chiave nel nuovo ciclo.

Tra questi c'è sicuramente Andrea Cambiaso tra i migliori di questa stagione juventina.

L'esterno italiano, finito nel mirino di diverse squadre inglesi come Tottenham ed Aston Villa, sarà un perno anche della Juventus della prossima stagione. Infatti, è pressochè ufficiale il rinnovo contrattuale dell'ex Bologna che ha prolungato fino al 2029 con un ingaggio di circa 2 milioni di euro, balzo in avanti importante rispetto al milione percepito in questa stagione.

Una mossa che rimarca l'importanza del giovane esterno.

Dopo Cambiaso, la Juve spera di trovare un accordo anche con Federico Chiesa, finito nel mirino del Liverpool per il dopo Salah. I Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del numero sette bianconero.

Juve, il ruolo di Hummels nell'eventuale modulo di Thiago Motta

Con l'addio di Massimiliano Allegri, Thiago Motta è il candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore della Juventus.

L'eventuale arrivo di Mats Hummels darebbe un'alternativa importante all'ex tecnico del Bologna che in questa stagione ha utilizzato il 4-2-3-1. Il centrale tedesco potrebbe così essere il leader della difesa a quattro ed un ottima alternativa anche in una difesa a tre che Motta potrebbe prendere in considerazione nel prosieguo della stagione.