Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e il Napoli starebbero riflettendo su un possibile scambio tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli sarebbe in uscita dal club e Giuntoli guarderebbe con interesse al suo profilo, Thiago Motta invece sembra non aver eletto tra gli incedibili l'ex Fiorentina ma l'ipotesi di uno scambio appare comunque molto complessa.

Possibile scambio Chiesa - Di Lorenzo tra Napoli e Juventus

La Juventus valuta Federico Chiesa un minimo di 50 milioni di euro, mentre il Napoli considera Di Lorenzo un giocatore dal valore di circa 20 milioni di euro.

Per rendere equilibrato lo scambio, almeno da un punto di vista economico, gli azzurri dovrebbero proporre 30 milioni cash in aggiunta al cartellino dell'ex Empoli ma al di là di questo appare molto complesso anche solo aprire un tavolo di trattative.

Chiesa ha 26 anni, è un centravanti e ha già dimostrato, se in condizione, di valere i migliori d'Europa nel ruolo (basti considerare i 6 gol e 2 assist in appena 13 presenze di Champions League con la Juventus o l'Europeo vinto da protagonista con l'Italia), Di Lorenzo è invece un difensore over 30, paragonare i due calciatori inserendoli in una trattativa appare dunque evidentemente improbabile.

Chiesa sarebbe una richiesta di Conte ma c'è un nodo tattico, Di Lorenzo servirebbe a Motta per impostare la difesa a 4

Secondo gli stessi rumors che parlano del possibile affare, quella di Chiesa sarebbe una specifica richiesta di Antonio Conte, ma l'allenatore salentino è noto per l'adozione del 3-5-2 (che al Tottenham si è comunque leggermente evoluto), modulo dove notoriamente nelle ultime due stagioni l'ex Fiorentina ha faticato e non poco ad esprimersi.

Senza considerare che si tratta di due società, Juventus e Napoli, notoriamente restie a fare affari tra di loro, imbastirne una con un calciatore così importante di mezzo appare ancora più improbabile. Per non parlare del fatto che il Napoli non giocherà le Coppe europee mentre la Juventus offrirebbe a Chiesa, che dopo Juventus vs Atalanta di Coppa Italia ha dichiarato di voler restare in bianconero, la possibilità di disputare la nuova Champions League oltre al Mondiale per club.

Di Lorenzo dal canto suo sarebbe un'idea molto interessante per Thiago Motta, che per la sua difesa a 4 ha bisogno di un esterno destro di esperienza e spinta ma anche di copertura. L'impressione tuttavia è che l'operazione possa imbastirsi in modo disgiunto da Chiesa, a cui la società bianconera vorrebbe provare a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.