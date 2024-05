"Pierre-Emile Hojbjerg vorrebbe lasciare Tottenham nella finestra estiva. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo nuovo agente lo ha offerto a Milan , Napoli e Juventus". Questo il post pubblicato da Nicolò Schira in riferimento al centrocampista del Tottenham, avvicinato alla Juventus nel recente mercato di gennaio. Alla fine però la società inglese ha deciso di non lasciarlo partire in inverno ma è probabile che questa cessione sia posticipata nel Calciomercato estivo, anche in considerazione del fatto che il giocatore è in scadenza a giugn 2025 e senza prolungamento di contratto lascerà la società inglese a parametro zero alla fine della prossima stagione.

La stagione fin qui disputata da Pierre-Emile Hojbierg

Il centrocampista del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg ha disputato fino ad adesso 33 match nel campionato inglese, gran parte dei quali schierato nel secondo tempo. A queste bisogna aggiungere 2 match in FA Cup ed un match in EFL Cup. Riferimento della nazionale della Danimarca, ha disputato fino ad adesso 75 match con la rappresentativa del suo Paese segnando 8 gol e giocando la sua prima partita nel 2014, all'età di 19 anni. Hojbjerg ha un passato anche nel Bayern Monaco prima del trasferimento in Inghilterra, prima al Southampton e poi al Tottenham.

I nomi seguiti dalla Juventus per il centrocampo

La Juventus valuta anche altri profili per il centrocampo.

Considerando che una delle principali problematiche della squadra bianconera è la mancanza di qualità a centrocampo, in attesa dal rientro dalla squalifica di Nicolò Fagioli, probabile che arrivi almeno una mezzala che sappia garantire gol e assist. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Lazar Samardzic, centrocampista che la Juventus ha già seguito nel recente calciomercato estivo.

In caso di retrocessione dell'Udinese, potrebbe lasciare a prezzo vantaggioso la società friulana.

Al momento però il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro. Non arriverà invece Jorginho, vicino al prolungamento di contratto con l'Arsenal.

Le possibili partenze della Juventus

La Juventus dovrà tener conto anche delle cessioni, senza contare i giocatori lasceranno a parametro zero la società bianconera a giugno.

Fra questi spicca Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno e che dovrebbe far ritorno in Brasile. Incerto il futuro di Adrien Rabiot, più probabile il rinnovo di Rugani. Da valutare il futuro professionale dei giovani in prestito in altre società, uno su tutte il centrale difensivo Dean Huijsen, che potrebbe garantire alla società bianconera una somma vicina o superiore ai 30 milioni di euro.