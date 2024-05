Dopo il ko contro il Torino, il Milan vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Sabato 25 maggio alle ore 20:45, la formazione rossonera sfiderà la Salernitana di Colantuono già retrocessa in Serie B. Serata d'addio per Olivier Giroud e Simon Kjaer all'ultima con la casacca del Diavolo. Torna Leao dal primo minuto.

Milan, 4-2-3-1 per Pioli: torna Leao, Giroud guida l'attacco

Per quanto riguarda il possibile undici rossonero mister Pioli è pronto a confermare il suo ormai collaudato e canonico 4-2-3-1. In attacco confermatissimo Olivier Giroud pronto ad una nuova avventura in Mls.

Il bomber francese proverà in tutti i modi a siglare la sua ultima rete in maglia rossonera e dovrebbe esser supportato dal trio di mezze punte formato da Pulisic, Bennacer e Leao che dovrebbe ritornare dal primo minuto. Il portoghese è in vantaggio su Okafor per completare il terzetto di trequartisti.

A centrocampo si va verso la conferma del tandem formato da Reijnders e Musah, in vantaggio su Adli per completare la mediana. Molti i ballottaggi infine in difesa, con Kjaer che si candida per una maglia da titolare al centro della retroguardia. Il danese potrebbe esser affiancato da Tomori che potrebbe vincere il ballottaggio con Thiaw. Sulle corsie esterne possibile conferma per Kalulu a destra in ballottaggio con Florenzi, mentre a sinistra rientro per Theo Hernandez che si candida dal primo minuto.

In porta, possibile conferma per Sportiello anche se non si esclude un rientro di Mike Maignan.

Salernitana, 4-2-3-1 per Colantuono: torna Candreva

Già retrocessa in Serie B, la Salernitana vuole chiudere la stagione con dignità come fatto nelle ultime sfide contro Juventus ed Atalanta.

Per quanto concerne il possibile schieramento mister Colantuono dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 e rilanciare dal primo minuto Antonio Candreva, all'ultima con la maglia della Salernitana.

Il trequartista numero 87 dovrebbe completare il terzetto di trequartisti assieme a Vignato e Tchaouna alle spalle di Weissman che si candida per il ruolo di prima punta.

A centrocampo pesa la squalifica di Basic. Per questo la cerniera di centrocampo dovrebbe esser formata da Coulibaly e Maggiore, in rete nell'ultima sfida casalinga contro il Verona.

Retroguardia a quattro composta da Zanoli, Pirola, Manolas e Sambia, mentre in porta confermato Fiorillo.

Probabili formazioni

Milan(4-2-3-1): Sportiello; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.

Salernitana(4-2-3-1): Fiorillo; Zanoli, Pirola, Manolas, Sambia; Maggiore, Coulibaly; Vignato, Candreva, Tchaouna; Weissman.

Precedenti

Sono otto i precedenti tra le due compagini con la Salernitana che ha conquistato una sola vittoria nel lontano 1948. Nella passata stagione la sfida di San Siro si concluse con il risultato di 1-1 con le reti di Dia per i campani e proprio di Olivier Giroud per i rossoneri.

Il bomber francese che ha siglato 48 reti in 131 partite con la maglia rossonera, vorrà aumentare il bottino e provare ad arrivare a 50 reti in Serie A.