Secondo Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell'Inter, intervistato da Cronache di Spogliatoio, la situazione di Federico Chiesa alla Juventus dopo l'arrivo di Thiago Motta appare piuttosto incerta. Da una parte il tecnico italo-brasiliano lascerebbe partire il giocatore, dall'altra c'è la Juventus che vuole monetizzare una somma importante dal suo cartellino.

Le dichiarazioni di Fabrizio Biasin su Chiesa

"Mi sembra di capire che Thiago Motta non faccia le barricate per tenere Chiesa, ma la Juve per venderlo chiede comunque una cifra importante".

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio

Come ha sottolineato il giornalista sportivo l'andamento di Chiesa agli Europei potrebbe incrementare il suo valore di mercato, anche se manca solo un anno alla scadenza del suo contratto. Biasin ha espresso il suo dubbio sul fatto che Thiago Motta sia realmente desideroso di lavorare con Chiesa, il che potrebbe influenzare ulteriormente la possibilità di una sua cessione.

L'opinionista sportivo Oppini su Chiesa

Francesco Oppini, opinionista dichiaratamente tifoso della Juventus, ha espresso la sua opinione sul futuro di Federico Chiesa durante la trasmissione Diretta Studio su Netweek Sport. Secondo Oppini, attualmente non ci sono certezze riguardo al destino di Chiesa.

L'opinionista sportivo ha aggiunto: "Non credo all'ipotesi Napoli, ma più a quella legata al Bayern Monaco." Ha sottolineato che Chiesa non accetterebbe di trasferirsi in una squadra che non partecipa alla Champions League. Si è chiesto perché Chiesa dovrebbe lasciare la Juventus per unirsi a una squadra che non disputa nemmeno le competizioni europee.

Inoltre, Oppini ha messo in dubbio quale ruolo Chiesa potrebbe avere nel Napoli sotto la guida di Antonio Conte, notando che Conte tipicamente non rimane a lungo nello stesso club. Questi punti indicano che, secondo Oppini, il Bayern Monaco rappresenterebbe una destinazione più logica per Chiesa, considerando le sue ambizioni e il desiderio di giocare ad alti livelli in competizioni europee.

Le indiscrezioni di mercato sull'interesse del Bayern Monaco per Chiesa

Secondo SportMediaset, la Juventus avrebbe definito il prezzo di vendita di Chiesa intorno ai 35 milioni di euro. Attualmente, il Bayern Monaco sembra essere il club più in vantaggio per acquistare il giocatore, perché è uno dei pochi in grado di soddisfare immediatamente la richiesta economica della Juventus. Questo rende il club tedesco una destinazione probabile per Chiesa.

Oltre al Bayern Monaco, anche la Roma e il Napoli hanno mostrato interesse per il giocatore. Tuttavia, il potere economico e la capacità di soddisfare rapidamente le richieste della Juventus rendono il Bayern Monaco il candidato principale per il trasferimento di Chiesa.