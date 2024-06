Il Crotone si sarebbe inserito nella corsa per l'attaccante Marco Firenze, già in passato in rossoblù. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri due club di Serie C come Casertana e Lucchese. Intanto gli squali attendono novità sul fronte della doppia trattativa con l'Avellino per la possibile cessione di Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale.

Crotone, Firenze per l'attacco

Tra i possibili arrivi nel Calciomercato estivo del Crotone potrebbe esserci spazio anche per un ritorno: Marco Firenze.

Con gli squali l'attaccante ha avuto due distinte esperienze: la prima di soli sei mesi nella stagione sportiva 2015-2016 con 2 presenze e successiva cessione in prestito, poi - dopo alcune stagioni - aveva fatto ritorno in Calabria con 29 presenze e 4 reti in Serie B nel torneo 2018-2019.

Dopo aver giocato questa ultima annata con il Messina in Serie C, ora il classe 1993 potrebbe ritornare a Crotone. Il calciatore nativo di Genova sarebbe nel mirino anche di altre due formazioni di terza serie: Casertana e Lucchese.

Marco Firenze è un calciatore dotato di buona qualità e dribbling, che nelle sue prime due avventure in Calabria non era però riuscito a esprimersi al meglio. Nelle ultime stagioni poi ha avuto tanti cambi di maglia e di categoria, con la discesa anche nel campionato di Serie D con il Sestri Levante, prima di ritornare in Serie C e vestire la maglia del Messina nel girone C.

Le altre possibili trattative

Intanto i rossoblù attendono novità da Avellino, con gli irpini intenzionati ad acquisire a titolo definitivo i cartellini dei centrocampisti Mattia Vitale e Alessio Tribuzzi.

Il Crotone attende anche eventuali offerte per il centrale difensivo Giuseppe Loiacono, arrivato da svincolato la scorsa estate dopo l'esperienza alla Reggina e ora in uscita.

In attacco, al momento, sembrano blindati gli attaccanti Guido Gomez e Marco Tumminello per i quali non sarebbero ancora giunte offerte ritenute congrue.

A centrocampo intanto i brasiliani Lucas Felippe e Vinicius Di Stefano rimarranno in Calabria e faranno parte della squadra della nuova stagione.

Si riparte dalla Sila

Il Crotone della stagione 2024-2025 ripartirà dalla Sila crotonese.

La squadra si radunerà in città a inizio luglio con le rituali visite mediche, poi ci sarà il trasferimento in Sila dove il gruppo, guidato dal nuovo tecnico Emilio Longo, inizierà la preparazione in vista del debutto stagionale che avverrà nel mese di agosto in Coppa Italia di Serie C. Nelle prossime giornate si avranno novità sulle avversarie che gli squali andranno ad affrontare in amichevole precampionato.