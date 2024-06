Il Crotone riparte con l'innesto del Direttore Sportivo Antonio Amodio e con l'arrivo del nuovo tecnico Emilio Longo. Contratto biennale per entrambi e organigramma tecnico completato in vista della stagione sportiva 2024-2025 di Serie C.

Lo spazio adesso se lo prende gioco forza il Calciomercato estivo e in questa ottica i rossoblù si sarebbero inseriti nella corsa al centrocampista Salvatore Aloi, in procinto di lasciare il Pescara. In queste ore un ex rossoblù ha inoltre trovato collocazione: si tratta di Francesco Farina, in passato responsabile del settore giovanile che si è legato al Palermo andando a prendere il posto di Erjon Bogdani.

Crotone, idea Aloi

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 l'esperto centrocampista Salvatore Aloi, classe 1996, lascerà il Pescara per affrontare una nuova esperienza. Per lui il futuro dovrebbe essere ancora in Serie C. Sono quattro le squadre che si sarebbero interessate al suo profilo. Tra queste c'è anche il Crotone che potrebbe cedere nei prossimi giorni al miglior offerente i centrocampisti Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale seguiti da vicino da Catania e Avellino. Al cartellino di Salvatore Aloi si sono interessate anche Catania e Vicenza in Serie C e il Cosenza in cadetteria. I Lanerossi sarebbero al momento la squadra con maggiori possibilità di strappare un accordo con il centrocampista nativo di Melito di Porto Salvo.

Una carriera importante

Anche se prevalentemente in Serie C il profilo di Salvatore Aloi è di quelli importanti per la categoria. Nell'ultima stagione, da titolare, ha collezionato 29 presenze con 2 reti tra le fila del Pescara, arrivando fino ai Playoff. Dopo due stagioni il suo contratto biennale con il club abruzzese andrà a concludersi ecco che il calciatore potrà accordarsi, da svincolato, con un'altra società.

In passato il centrocampista ha vestito anche le maglie dell'Avellino in Serie C e del Trapani in Serie B. Un calciatore con esperienza nella terza serie dunque che potrebbe fare comodo nel corso della stagione. Nei prossimi giorni sono attese novità con il contratto che potrà essere depositato a partire dal 1° luglio 2024 con la riapertura ufficiale del calciomercato estivo.

Crotone, Farina al Palermo

Chi ripartirà sicuramente da una categoria superiore è Francesco Farina. L'ex responsabile del settore giovanile del Crotone ha trovato l'accordo per entrare a far parte dello staff del Palermo, in Serie B. Toccherà a lui prendere il posto di Erjon Bogdani che dall'estate del 2022 occupava il ruolo di responsabile dell'area scouting del settore giovanile dei siciliani.