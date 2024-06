Si apre una settimana importante per il Crotone. La società rossoblù potrebbe ufficializzare l'arrivo in Calabria del tecnico Emilio Longo con un contratto biennale. Deciso l'allenatore, la società inizierà a lavorare sul fronte del mercato estivo. Prima di tutto le uscite: tra questi calciatori potrebbero esserci i centrocampisti Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale che avrebbero ricevuto diverse richieste. Da valutare la permanenza di Marco Tumminello, mentre rimarrà sicuramente in Calabria il centrocampista Vinicius Di Stefano.

Crotone, Tribuzzi e Vitale in uscita

Nel nuovo Crotone targato Emilio Longo potrebbero non esserci i centrocampisti Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale. In una stagione difficile i calciatori non hanno fatto la differenza nonostante la loro grande qualità. Qualche infortunio e una condizione fisica non ottimale non hanno facilitato il compito di Lamberto Zauli e Silvio Baldini (nella sua breve parentesi), con il Crotone che è passato nel girone di ritorno a lottare per l'accesso ai Playoff dopo aver dato vita ad un girone d'andata da promozione diretta. Per Alessio Tribuzzi e Mattina vitale sarebbero giunte richieste che dovranno essere valutate dalla società.

Un Crotone rinnovato

La squadra che si presenterà al raduno in città per sottoporsi alla rituali visite mediche sarà composta per la maggior parte dai calciatori reduci dal precedente torneo e da qualche elemento di ritorno per fine prestito.

Molti di questi partiranno per permettere al club di fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Con l'ufficializzazione di Emilio Longo che dovrebbe giungere in questi giorni - il tecnico è stato già annunciato dal Direttore Generale Raffaele Vrenna -, si potrà iniziare a programmare il ritiro estivo che sarà ancora una volta nella Sila crotonese ma potrebbe iniziare qualche giorno prima rispetto alle precedenti stagioni per dare modo all'allenatore di ambientarsi e conoscere meglio la squadra.

Le altre operazioni

Tra entrate ed uscite il Crotone dovrà lavorare molto. Oltre ad Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale dovrebbero lasciare la città anche i portieri Andrea Dini ed Alex Valentini, i difensori Guillaume Gigliotti, Davide Bove e Federico Papini, i centrocampisti Luis Rojas e Maxime Giron e l'attaccante Gianmario Comi.

A questi potrebbero aggiungersi altri calciatori ricercati da altre società. Il calciatore che sicuramente rimarrà a Crotone è il centrocampista Vinicius Di Stefano, a lui potrebbe affiancarsi Lucas Felippe. In Calabria arriverà dal Giugliano il giovane centrocampista offensivo Enrico Oviszach, acquistato a gennaio dal Giugliano.