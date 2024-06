L'Inter sarà sicuramente protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per le eventuali uscite. Per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi potrebbero essere necessari alcuni sacrifici in termini di cessioni, anche se l'Inter preferirebbe non vendere i suoi giocatori più importanti, a meno di offerte eccezionali. E una di queste potrebbe arrivare per Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Manchester United, alla ricerca di innesti per il reparto arretrato.

Napoli e Milan potrebbero dare vita ad un vero e proprio duello di mercato per Romelu Lukaku.

Big Rom è tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma ma difficilmente resterà a Londra. Gli azzurri possono contare anche sul fattore Antonio Conte, mentre i rossoneri devono necessariamente prendere una prima punta dopo l'addio di Olivier Giroud, trasferitosi in MLS, negli Stati Uniti.

Manchester United su Bastoni

Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo rumor di mercato, infatti, i Red Devils sono alla ricerca di almeno un innesto di livello per il reparto arretrato dopo una stagione al di sotto delle aspettative e sono pronti a fare un tentativo per il centrale dell'Inter. Una trattativa tutt'altro che semplice visto che i nerazzurri non vorrebbero privarsi dei titolarissimi in vista di un'annata ricca di impegni tra campionato e Champions League.

Dinanzi ad una proposta fuori mercato, però, non si può rimanere indifferenti visto che oggi tutti hanno un prezzo. L'Inter, comunque, non sembra intenzionata a considerare offerte per Bastoni al di sotto degli 80 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe una plusvalenza considerevole in questo contesto.

Le mosse dell'Inter

Inter che, come detto, non vorrebbe privarsi di Alessandro Bastoni, salvo appunto offerta monstre. In caso contrario i nerazzurri non si faranno trovare impreparati e nel caso andrebbero subito su Alessandro Buongiorno, che già piace ma con un tesoretto da 80 milioni sarebbe più semplice andare dal Torino e assecondare le richieste di Cairo, che lo lascerebbe partire per 40 milioni di euro.

Occhio anche alla pista Igor, ex Fiorentina e attualmente in forza al Brighton. Il difensore tornerebbe volentieri in Italia e valutato intorno ai 15-20 milioni di euro.

Milan e Napoli su Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe infiammare il mercato nelle prossime settimane. Big Rom è tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, dove ha comunque segnato 20 gol tra campionato e coppe. Su di lui avrebbero messo gli occhi il Milan e il Napoli, alla ricerca di un centravanti. I rossoneri hanno perso Giroud e hanno avuto dei contatti con il Chelsea nelle ultime ore. Furlani e Moncada vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro, mentre i Blues puntano all'obbligo di riscatto per non ritrovarsi il calciatore in rosa ad un anno dalla scadenza di contratto, fissata a giugno 2026.

Il Napoli, dal proprio canto, può contare sul fattore Antonio Conte, che sa come valorizzare al meglio le caratteristiche del classe 1993. In questo caso l'operazione potrebbe andare in porto nell'ambito dell'affare Victor Osimhen, che piace al Chelsea. I Blues potrebbero offrire il cartellino di Lukaku e un conguaglio da 90 milioni di euro. Basterà o il club di De Laurentiis punterà a sfondare il muro dei 100 milioni? Lo scopriremo solo vivendo cantava Lucio Battisti, ma sicuramente l'interesse di Napoli e Milan su Lukaku è vivo e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi in questo senso.