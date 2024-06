Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, rivelate da Fabrizio Romano, Thiago Motta si sarebbe incontrato oggi nella sua residenza in Portogallo con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 3 anni. Una notizia che ha letteralmente scatenato i tifosi bianconeri, che sul web si sono divisi in merito al potenziale del tecnico italo-brasiliano.

Thiago Motta ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 3 anni: è questa l'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e che è stata confermata dal giornalista Fabrizio Romano sui propri social: "Thiago Motta ha appena firmato il contratto da nuovo allenatore della Juventus dopo il faccia a faccia in Portogallo".

Scendendo nel dettaglio delle notizie che filtrano, il tecnico ex Bologna si sarebbe incontrato con Giuntoli a Cascais, località costiere portoghese dove Thiago Motta possiede una residenza. L'accordo fra le parti dovrebbe essere ufficializzato entro i prossimi due giorni e prevedrà un emolumento per l'italo-brasiliano da 3.5 milioni di euro a stagione di base più bonus per un massimo di 5 milioni. Un compenso a cui la Juventus dovrà aggiungere il pagamento concordato con Massimiliano Allegri per la sua buonuscita rispetto all'ultimo anno di contratto che gli sarebbe spettato.

Juventus, i tifosi si dividono sulla notizia della firma di Thiago Motta: 'Avrà bisogno di tempo e da noi non ne avrà'

Tantissimi tifosi stanno dunque commentando sul web la notizia della firma di Thiago Motta con la Juventus: "Finalmente abbiamo un allenatore, stavo cominciando a dubitarne. A parte gli scherzi, credo che a differenza di Sarri, che non è stato tutelato, Motta verrà tutelato e sostenuto, soprattutto in momenti critici che inevitabilmente ci saranno prima o poi" scrive un tifoso.

Un altro, più prudentemente aggiunge: "Gli servirà tempo e alla Juve non ne avrà. E questo qualche ex giocatore lo ha già fatto notare. Purtroppo per lui la Juve è un cantiere aperto, con parte della tifoseria pronta ad alzare l'indice in caso di fallimento. Se sarà un grande allenatore lo scopriremo prima di novembre". Un utente poi, scrive pessimisticamente: "E' già capitato, non solo alla Juve, di lanciarsi in una specie di scommessa.

Con Lippi andò bene, con Conte pure, con Allegri anche, ma avevano una squadra forte. Forse giusto la prima Juve di Conte non era il massimo e lui fu bravo a ottenere il sangue dalle rape. Ora stanno cercando di cambiare tutto in un colpo solo. Un allenatore giovane, squadra mediocre da rifare quasi completamente, non si sa bene come. 200 milioni di passivo".