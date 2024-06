La Juventus in queste settimane è al lavoro per provare ad arrivare all'olandese Teun Koopmeiners e secondo Tuttosport nella trattativa con l’Atalanta potrebbe essere inserito il cartellino di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 piacerebbe molto a Gian Piero Gasperini, che potrebbe richiederlo come contropartita per lasciar partire Koopmeiners. Inoltre, Kean va in scadenza di contratto con i bianconeri nel giugno 2025, pertanto la società torinese (in caso di mancato rinnovo) dovrà cederlo in questa estate se non vorrà rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.

L’Atalanta vuole 60 milioni per lasciar partire Koopmeiners

L’Atalanta per lasciar partire Teun Koopmeiners vorrebbe 60 milioni di euro, ma per la Juventus questa cifra sarebbe troppo alta e fino ad ora i bianconeri non si sarebbero spinti a offrire oltre i 40 milioni più 5 di bonus.

La chiave per sbloccare la trattativa può essere quindi quella di inserire delle contropartite tecniche che possano abbassare l’esborso in contanti. Nei giorni scorsi sui media sportivi si è parlato di giocatori come il fantasista Matias Soulè o il difensore Dean Huijsen. Adesso, però, l’idea dei due club potrebbe essere quella di inserire nella trattativa Moise Kean.

In ogni caso la Juventus sembra determinata ad arrivare a Koopmeiners, che in questa stagione ha dimostrato tutte le proprie qualità, segnando 15 goal e realizzando sette assist tra tutte le competizioni.

La Juventus vuole provare a tenere Rabiot

La Juventus sempre a centrocampo ha anche un’altra priorità per la mediana: rinnovare il contratto di Adrien Rabiot prima della scadenza fissata a questo 30 giugno.

Il futuro allenatore bianconero Thiago Motta (il cui annuncio è atteso per la prossima settimana) nel frattempo sarebbe stato chiaro con il dirigente Cristiano Giuntoli: vorrebbe la conferma del francese.

Il tecnico italo brasiliano si sarebbe mosso in prima persona e avrebbe già telefonato a Rabiot. I due si conoscono dai tempi del Paris Saint Germain e avrebbero un ottimo rapporto. Per il momento la Juventus avrebbe proposto al francese un contratto biennale alle cifre che percepisce attualmente con un'opzione di prolungamento fino al 2027. In caso di accordo, il club bianconero beneficerebbe ancora per un anno dei benefici fiscali del decreto crescita, purché il giocatore acquisti una casa in Italia e in particolare a Torino.