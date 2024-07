Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, ha fornito un aggiornamento sulla trattativa fra Juventus e Atalanta per Teun Koopmeiners sul suo canale YouTube.

Le dichiarazioni di Balzarini su Koopmeiners

"L'offerta della Juve per Koopmeiners è arrivata fino a 50 milioni, anche in questa settimana probabilmente ci sarà un contatto con l'Atalanta. È un modo per sondare il terreno, anche se credo che la Juve non arriverà mai ai 60 milioni che chiede l'Atalanta, dato che la ritiene esagerata e in tal caso cercherà un'alternativa". Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini sulla possibile offerta della Juventus per Teun Koopmeiners.

La possibile offerta della Juventus per Koopmeiners

Secondo rumor di mercato la Juventus è pronta a presentare un’offerta di 45 milioni di euro all’Atalanta per Teun Koopmeiners nei prossimi giorni. Tuttavia, questa cifra è inferiore alla richiesta di 55-60 milioni di euro della società bergamasca. Nonostante ciò, l'offerta rappresenta un passo avanti per avviare le trattative.

Elementi importanti per diminuire la distanza tra domanda e offerta potrebbero includere l'inserimento di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questi aspetti potrebbero avvicinare le posizioni delle due società e facilitare la chiusura dell'affare. La Juventus, consapevole che l'offerta potrebbe non essere sufficiente per l'Atalanta, sta già considerando delle alternative a Koopmeiners.

L'alternativa a Koopmeiners sarebbe Akliouche

Cristiano Giuntoli è deciso a rinforzare la rosa della Juventus con un centrocampista in grado di offrire gol e assist. Teun Koopmeiners resta l'obiettivo principale, ma l'Atalanta continua a resistere alle offerte bianconere. Tuttavia, la Juventus ha già individuato un'alternativa di talento: Maghnes Akliouche del Monaco.

Akliouche, un trequartista francese di 21 anni, ha disputato una notevole stagione 2022-2023 con il club monegasco, totalizzando 46 presenze, 7 gol e 4 assist. La valutazione del Monaco per il giovane talento è di 25 milioni di euro. Giuntoli sarebbe pronto a avviare una trattativa per Akliouche nel caso in cui non riuscisse a convincere l'Atalanta a cedere Koopmeiners.

Le cessioni della Juventus

Intanto la Juventus prosegue nel lavoro di alleggerimento della rosa e questa settimana può essere decisiva per conoscere il futuro professionale di due giocatori considerati partenti: Weston McKennie e Federico Chiesa. Il primo piace alla Fiorentina, il secondo potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo Fali Ramadani è a Londra per trovare una società interessata al giocatore. Al momento piace a Chelsea e Tottenham.