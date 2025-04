Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato sul proprio canale Youtube di come Igor Tudor sia riuscito in poche settimane a entrare nel mondo Juventus, toccando le giuste corde, rilasciando dichiarazioni calibrate e facendo scelte ponderate per dare sicurezza alla squadra.

Juventus, Pedullà: 'Tudor è già entrato in sintonia con il club bianconero, perché non cerca alibi e perché fa scelte giuste'

"Tudor è già entrato in sintonia con la Juve": questo è uno dei concetti chiave espressi da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista ha proseguito sottolineando: "Perché il Dna conta. Non cercare alibi, conta. Fare delle scelte di formazione, conta. Cercare di presentare lo stesso undici titolare per 2, 3, 4 settimane di fila, conta. Mandare in panchina Koopmeiners, se non va bene, conta. Perché prima l'olandese giocava per grazia ricevuta, le scelte erano sbagliate e andava in panchina Thuram".

Pedullà ha proseguito il suo discorso su Tudor tirando in ballo il nome dell'ex allenatore della Juventus: "Motta nella recente intervista che ha rilasciato al Corriere dice 'non sono ossessionato dalla vittoria' e 'nella Juve conta soltanto vincere'. Sarebbe bastato fare delle scelte e ammettere degli errori. Tudor al contrario dell'italo brasiliano, è entrato in punta di piedi, ha messo il Dna, ha messo le scelte, ha parlato chiaro, non ha cercato alibi e sicuramente non vi dirà mai di non essere ossessionato dalla vittoria.

Perché tutti devono esserlo, un'ossessione giusta, dolce ma che deve esserci".

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Quindi mi sembra che Tudor abbia messo un po' per volta nelle dichiarazioni, nel senso di appartenenza, nel Dna, la chiesa al centro del villaggio, mentre prima era finita in periferia".

Pedullà ha concluso il suo video parlando del 2 a 2 andato in scena tra Milan e Fiorentina: "La mia sensazione è che alla fine i viola abbiano perso una grande occasione e che non dovrebbero essere soddisfatti del risultato perché hanno giocato una partita importante, di personalità e il pareggio è poco".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se l'alternativa a Tudor si chiama Mancini allora che restasse il croato'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Se l'alternativa a Tudor si chiama Mancini allora mi tengo Tudor tutta la vita. Quell'interista deve stare sempre molto lontano da Torino" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Tudor é un passo avanti. conosce il Dna che ha dentro, non cerca scuse e fa scelte pensate e giuste. Era quello che ci voleva dopo nove mesi da dimenticare. Forza Tudor che ammette l'ossessione di vincere e sono certo che la squadra lotterà per vincere sempre".