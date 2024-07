Nelle scorse ore l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato alla Gazzetta dello sport dell'asse di calciomercato tra Juventus e Roma, sottolineando come i bianconeri non dovrebbero cedere al club giallorosso Matias Soulé. Su Tmw invece, Niccolò Ceccarini ha evidenziato come la società capitolina sarebbe quella più avanti in Italia per Federico Chiesa.

Juventus, Capello suggerisce: 'Io non mi priverei di Matias Soulé e soprattutto non lo darei alla Roma'

L'ex allenatore Fabio Capello è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando dell'asse di Calciomercato tra Roma e Juventus che potrebbe portare Matias Soulé nella Capitale ha detto: "Io prediligo i giocatori di qualità e inventiva.

E prima di rinunciare a uno come Soulé ci penserei bene. Ma in ogni caso, eviterei di darlo alla Roma o comunque a una squadra italiana".

Riferendosi poi al possibile passaggio in giallorosso di Federico Chiesa, Capello ha detto: "Federico lo vedrei bene in qualsiasi squadra, è un giocatore che ha cambio di ritmo, uno contro uno e salta l'uomo".

L'ex allenatore commentando in seguito le voci che vorrebbero Tammy Abraham tra gli attaccanti che Cristiano Giuntoli valuterebbe come vice Vlahovic, si è detto convinto che l'inglese abbia le potenzialità per incidere maggiormente rispetto a quanto fatto finora in giallorosso. Capello ha poi evidenziato come nel passato scambi del calibro di quelli che starebbero pensando Roma e Juventus non si sarebbero mai potuti davvero realizzare.

L'ex allenatore ha infine concluso l'intervista ricordando il suo doppio passaggio dalla Capitale a Torino prima come calciatore e poi come guida tecnica.

Juventus, Ceccarini: 'In Italia per Chiesa si è fatta avanti più di tutte la Roma'

Delle trattative tra Roma e Juventus e nello specifico di quella inerente Federico Chiesa ha scritto il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: "C'é da monitorare il futuro di Federico Chiesa: In Italia la società che più di ogni altra si è fatta avanti per far capire le sue intenzioni è la Roma.

Il costo di questa operazione è sui 30 milioni di euro. I giallorossi stanno aumentando il pressing. Da non sottovalutare anche la pista estera". Ceccarini continuando sulla Juventus ha rivelato come l'obiettivo principale dei bianconeri ad oggi sarebbe Teun Koopmeiners, trequartista dell'Atalanta valutato circa 50 milioni dai bergamaschi.

Una cifra che Giuntoli vorrebbe ottenere cedendo Matias Soulé, Wojciech Szczęsny e Dean Huijsen. Infine il giornalista ha sottolineato come il Milan starebbe seguendo una doppia traccia per l'attaccante che porterebbe ai nomi di Joshua Zirkzee del Bologna ed Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.