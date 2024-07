In questo Calciomercato l'Inter è alla ricerca di un attaccante per migliorare un reparto offensivo già molto forte, con Mehdi Taremi, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il quarto attaccante che i nerazzurri vorrebbero acquistare è islandese Albert Gudmundsson del Genoa. Prima però bisogna sfoltire il reparto, ad esempio con le cessioni di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa.

Intanto secondo alcune indiscrezioni i nerazzurri avrebbero concluso l'operazione con il Real Betis per Axel Perez: nel corso della prossima settimana il calciatore effettuerà le visite e firmerà in contratto con l'Inter.

Arnautovic e Correa sul mercato

Come la scorsa estate, anche quest'anno in casa Inter tiene banco la questione riguardante il futuro di Joaquin Correa. Nel 2023 l'acquisto di Thuram a parametro zero aveva costretto i dirigenti nerazzurri a trovare una nuova sistemazione per l'attaccante argentino, che si era trasferito al Marsiglia in prestito per una stagione. Ora a Correa rimane un solo anno di contratto con l'Inter e sembrano esserci tutte le condizioni per un trasferimento a titolo definitivo. L'Inter ha comunicato al River Plate di volere un indennizzo per lasciar partire l'argentino.

Quest'anno i dirigenti nerazzurri dovranno ritrovare una soluzione anche per Arnautovic. L'attaccante austriaco ha collezionato in stagione 7 reti in 35 presenze, giocando solo 8 volte da titolare e nell'ombra della coppia Lautaro-Thuram.

Uno degli aspetti più delicati riguarda l'elevato ingaggio che percepisce Arnautovic: 3,7 milioni di euro a stagione; l'Inter è alla ricerca di una soluzione per alleggerirsi da questo pesante stipendio. L'attaccante austriaco inizio di calciomercato ha ricevuto primi sondaggi da parte di club turchi come il Besiktas e il Galatasaray, ma non sembra disposto a trasferirsi in Turchia.

Su Arnautovic nelle ultime settimane si è fatta avanti anche la Fiorentina, ma anche in questo caso il calciatore non sembra gradire la destinazione.

In arrivo Alex Perez all'Inter

Secondo il portale spagnolo Relevo, l'Inter intanto avrebbe praticamente concluso l'acquisto di Alex Perez dal Real Betis che arriverà a Milano attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato ad una cifra superiore ai 500.000 euro con relativi bonus legati alle presenze e una percentuale sulla rivendita.

Il calciatore 18enne dovrà prima rinnovare il suo contratto con il Real Betis e poi arriverà all'Inter: nella prossima settimana dovrebbe effettuare le visite mediche.