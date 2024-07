Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube delle possibili cessioni di Dean Huijsen e Matias Soulé da parte della Juventus, sottolineando come il club bianconero avrebbe sperato di guadagnare molto di più rispetto a quello che dovrebbe incassare. Chirico ha poi rivelato l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe Giuntoli pronto a chiudere la trattativa per Todibo col Nizza.

Chirico: 'Con le cessioni di Huijsen e Soulé Giuntoli voleva incassare 60 milioni ma ne entreranno appena 45'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando le cessioni da parte della Juventus dei due giovani calciatori Matias Soulé e Dean Huijsen e dei loro costi: "Quello che colpisce delle cessioni di Soulè e Huijsen sono le cifre: la Juve da questi due avrebbe voluto incassare la bellezza di 60 milioni di euro, mentre al momento ne ha messi in cassa 26 dalla Roma e 18 dal Bournemouth per un totale di appena 45 milioni.

Il resto poi arriverà soprattutto dai bonus e dalle percentuali sulle future rivendite".

Chirico ha poi continuato nel suo incipit aggiungendo: "Teniamo anche in considerazione che la Juventus in cassa aveva 50 milioni di euro per fare mercato e dunque i soldi per Todibo e soprattutto per Koopmeiners dell'Atalanta ora ci sono. Ora vedremo come risponderà Percassi, che in queste ore ha ribadito il fatto di non avere la necessità di vendere e allo stesso tempo ha evidenziato la volontà del club bergamasco di rimpiazzare eventualmente i pezzi in uscita. Dunque la società nerazzurra sa che c'è il rischio di perdere Koopmeiners tanto è vero che stanno cercando O'Riley del Celtic".

Infine Chirico ha concluso il video dicendo: "Adesso ci sarà l'assalto a Todibo, che verrà preso in prestito oneroso intorno ai 6/7 milioni e poi riscattato con obbligo il prossimo anno.

Invece per Koopmeiners è ancora tutto da definire ma sono ancora convinto che l'olandese verrà preso dalla Juventus entro la fine del mese di luglio".

Juve, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Per l'uscita di Soulè e Huijsen non mi strappo i capelli'

Alcuni tifosi hanno risposto alle parole dette da Chirico: "Io sinceramente non mi strappo i capelli per nessuno dei due, perché per me sono entrambi sopravvalutati e montati.

Se vogliamo tornare competitivi ci vogliono giocatori da Juve, me li ricordo i commenti delle vedove di Rovella di un anno fa poi si è visto che fine ha fatto. C'è giovane e giovane, questi non sono giovani che ti fanno fare un salto di qualità", scrive un utente non convinto delle qualità di Huijsen e Soulè.

Un altro poi aggiunge: "Per me li hanno venduti a un buon prezzo, dovranno essere le squadre future a valorizzarli per guadagnarci."