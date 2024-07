Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando dell'affare tra l'Atalanta e la Juventus per Koopmeiners e sottolineando come il presidente dei nerazzurri Percassi non starebbe mantenendo la promessa fatta all'olandese, secondo la quale lo avrebbe ceduto se una big si fosse fatta sotto per lui. Secondo Chirico inoltre, la Juve non presenterà un'offerta da 60 milioni per il trequartista perché spererebbe di risparmiare facendo leva sul volere del calciatore di passare in bianconero.

Marcello Chirico: 'Percassi ha promesso a Koopmeiners di essere ceduto ma se c'è la Juve di mezzo i patti non valgono'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della trattativa fra Juventus e Atalanta per Koopmeiners: "Percassi aveva promesso a Koopmeiners che se fosse arrivata una grande società in questa stagione lui lo avrebbe lasciato andare, però visto che quella che si è presentata è la Juventus, il patto non vale più? Se fosse arrivata l'Inter, il Milan o la Roma magari la promessa sarebbe stata ancora valida, però forse la società bianconera non è cosi simpatica al numero uno dei bergamaschi?".

Chirico è poi sceso nel dettaglio dell'operazione dicendo: "La Juve si presenterà di nuovo alla corte di Percassi per Koopmeiners ma non presenterà un'offerta da 60 milioni di euro.

Il club bergamasco ha tutti i diritti di respingere la corte dei bianconeri perché se è quello il prezzo fissato per il giocatore è giusto che continui a chiederli"

Infine il giornalista ha spiegato: "Perché la Juve non si presenta coi 60 milioni richiesti dall'Atalanta? Perché spera di poter sfruttare la volontà del calciatore, che si è già accordato coi bianconeri per un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro.

Una storia che ricorda quella di Soulé, che alla fine ha obbligato la Juve a venderlo alla Roma rinunciando a dei soldi che altrimenti avrebbe incassato da un'altra società".

I tifosi rispondono alle parole di Chirico: 'Non è colpa di Koopmeiners ne dell'Atalanta se Giuntoli non porta i soldi'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole dette da Marcello Chirico: "La promessa vale sempre, infatti non è stato venduto ad altri.

Però il prezzo è 60 milioni. Se i soldi non ci sono, non è colpa di Koopmeiners e dei bergamaschi, ma di Giuntoli. Perché nel passato altri direttore sportivo li hanno trovati? vedi Pogba", dice un utente su Youtube.

Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Cosa c'entra adesso Soulé? Lui sarebbe rimasto, è la Juve che a deciso di metterlo sul mercato, allora se devo andare via scelgo io dove andare non tu. L'Atalanta invece Koopmeiners lo ritiene incedibile e se l'olandese vuole andare via, visto che ha firmato un contratto un anno fa, deve portare un'offerta di 60 milioni altrimenti rimane punto".