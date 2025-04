Secondo quanto riferito su X dallo speaker esperto di Calciomercato Edoardo Mecca, la dirigenza della Juventus avrebbe messo nel mirino per la panchina della prossima annata il nome di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Come alternativa secondo Mecca, al club piemontese piacerebbe e non poco Gian Piero Gasperini dell'Atalanta.

Juventus, Mecca è certo: 'La dirigenza bianconera vuole Antonio Conte, Gasperini l'alternativa'

Edoardo Mecca, speaker radiofonico esperto anche di calciomercato, ha scritto sul proprio account X un messaggio nel quale rivela il nome che alla Juventus prediligerebbero come guida tecnica per la prossima stagione: "La dirigenza della Juve vuole Antonio Conte.

Gasperini è un altro nome molto apprezzato. Se non si riuscirà a concretizzare il nome che vogliono, ci potrebbe essere anche una possibilità di permanenza di Tudor".

Mecca, in un secondo messaggio, ha poi scritto della gara giocata dalla Juventus contro la Roma: "La prima mezz’ora della partita di ieri sera è come vorrei vedere sempre la mia Juve: correre tanto, pressing alto, intensità, verticale, dominante. Tudor aveva chiaramente detto come la squadra fosse in una situazione fisica non buona. È impossibile pensare che con dieci giorni di allenamento riescano ad avere quell’intensità per 90 minuti. La strada è giusta ma non immediata".

Lo speaker ha infine fatto un passo indietro, tornando sul recente addio dell'ex Motta: "L’esonero di Thiago secondo me è stato giusto perché non ha mai avuto la squadra in pugno e ha pagato errori di testardaggine che in momenti decisivi sono costati cari.

Detto questo ricordo che sia a Eindhoven sia contro l’Empoli (per citarne due) in campo c’erano i giocatori che in questi anni hanno parlato tanto. Gli allenatori hanno pagato e sono stati giustamente mandati via ma loro dovrebbero solo stare zitti e pensare a giocare".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Se Conte lascia il Napoli potrebbe restare fermo un anno'

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli, c’è questa possibilità, ma non è detto che si accasi subito da un’altra parte. Potrebbe restare fermo per un po’ di tempo.

La Juve o tiene Tudor oppure lo cambia con Guardiola o Klopp. Non Conte, altrimenti resta Tudor" scrive un utente su X. Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Se non si riuscisse con Conte terrei Tudor. Tanto a questo giro non sceglie Giuntoli ma Calvo e il resto della proprietà, dunque non usciranno nomi di pseudo guru".

Infine un tifoso aggiunge: "Conte rimane a Napoli un altro anno; alla Juve pare chiaro che se Tudor fa il miracolo, resta lui senza neanche discutere".