Secondo quanto dichiarato su Youtube dal giornalista Giovanni Albanese, il talento della Juventus Next-gen Vasilije Adzic potrebbe finire sul mercato. Secondo Albanese, il club bianconero può cedere il montenegrino in prestito per fargli maturare la giusta esperienza.

Albanese: 'Attenzione ad Adzic, che l'estate prossima può essere al centro di voci di mercato'

Il giornalista Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato a uno dei giovani talenti che la Juventus sta facendo crescere nella formazione Next Gen, vale a dire Vasilije Adzic: "Ne ha parlato tanto e bene Igor Tudor nel corso della conferenza stampa di ieri.

Ne ha parlato Massimo Brambilla nel post gara di Juve Next Gen-Crotone considerato che il montenegrino classe 2006 è stato tra i protagonisti del match della seconda squadra. Proprio il tecnico della seconda squadra bianconera ha fatto capire quanto il montenegrino sia un calciatore fuori scala per la Serie C e non a caso la scorsa stagione diversi club ci erano andati sopra. Attenzione però che Adzic l'estate prossima potrebbe essere al centro di voci di mercato".

Albanese ha proseguito: "Contestualizziamo. Può arrivare una grande offerta per Adzic? Non è da escludere. C'è dunque la necessità di ragionare sul futuro del montenegrino e magari cederlo in prestito affinché il ragazzo possa fare più esperienza, un po' replicando l'avventura fatta quest'anno con Miretti.

Il centrocampista al Genoa ha avuto delle difficoltà iniziali, ma poi si è ritagliato uno spazio importante fino a crescere e poter tornare più maturo, l'estate prossima a Torino".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Credo quindi che Adzic possa andare, perché se è vero che quest'anno il ragazzo ha fatto delle esperienze in Next Gen, penso che le sue qualità vadano misurate in massima serie e debba esserci la possibilità di farlo esprimere nel corso di una stagione.

Quindi, secondo me, la soluzione prestito per Adzic potrebbe essere la cosa più giusta. Credo più in Italia che all'estero, anche se le offerte all'estero non mancano però vorrei vederlo più da vicino e per come ne parlano gli allenatori che lo hanno avuto in mano alla Juventus, Thiago Motta prima, Massimo Brambilla e Igor Tudor, credo che il ragazzo possa davvero avere delle buone possibilità in prospettiva per ritagliarsi uno spazio importante alla Juve".

Juve, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Non si capisce perché Adzic non sia in prima squadra'

Le parole di Albanese hanno acceso la discussione tra i suoi followers: "Adzic l'ho visto con la nazionale dal vivo e a Norimberga non capisco perché non sia in prima squadra", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non tutti hanno bisogno necessariamente di andare in prestito per crescere. Yıldız è stato messo in prima squadra senza doverlo lasciare una stagione a un'altra squadra. Io reputo che Adzic abbia tutte le qualità per fare un percorso simile".