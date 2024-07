La Juventus sta cercando alternative adatte per Thiago Motta nel caso in cui non riesca a trovare un accordo con l'Atalanta per Koopmeiners. In particolare Cristiano Giuntoli ha puntato gli occhi su Matt O'Riley, centrocampista del Celtic nato nel 2000, molto apprezzato anche dall'Atalanta e da altri club europei. Al momento solo la Dea avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Celtic, ma il club scozzese prende tempo in attesa di ricevere offerte migliori per lasciar partire il classe 2000.

L'Atalanta prepara una nuova offerta per O'Riley e la Juventus attende

La Dea ha già fatto un'offerta al club scozzese per O'Riley che ammonta circa 15 milioni di euro, molto inferiore ai 30 milioni richiesti dal Celtic Glasgow. Secondo Sky Sport, il calciatore avrebbe già trovato un accordo di massima con l'Atalanta per un suo trasferimento a Bergamo. A lavorare a questa trattativa per i bergamaschi è l'intermediario Blash Hosseini che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti tra le parti.

Nel frattempo, la Juventus sta lavorando per trovare un accordo con l'Atalanta per Teun Koopmeiners. Tuttavia, le trattative sono in fase di stallo, il che ha spinto Cristiano Giuntoli a cercare alternative, come appunto O'Riley.

L'inserimento da parte dei bianconeri nella trattativa per il giocatore del Celtic potrebbe essere anche un'azione di disturbo nei confronti dell'Atalanta, con il vero obiettivo di arrivare appunto a Koopmeiners.

Carriera e caratteristiche tecniche del calciatore

Matt O'Riley, classe 2000, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Fulham.

Entrato nell'accademia del club londinese all'età di 8 anni, ha scalato tutte le categorie giovanili fino a debuttare in prima squadra nella EFL Cup nel 2017 e poi in campionato nel gennaio 2020.

Dopo la scadenza del contratto, ha firmato con l'MK Dons nel gennaio 2021. Le sue prestazioni hanno ben presto attirato l'attenzione del Celtic, che nel gennaio 2022 ha pagato circa 1,8 milioni di euro per la sua clausola rescissoria, portandolo in Scozia.

O'Riley è in grado di giocare in tutte le posizioni del centrocampo, dal playmaker alla mezzala fino al trequartista. Con la sua imponente struttura fisica, combina le sue doti atletiche con buone capacità di inserimento e rifinitura. Nel 4-3-3 di Brendan Rodgers, ricopre il ruolo di mezzala e in poco più di due anni ha segnato 34 gol e fornito quasi 40 assist. Il suo valore di mercato quindi è cresciuto significativamente e ha un contratto con il Celtic fino al 2027.