Gianluca Di Marzio ha riferito che il Leicester City, squadra recentemente promossa in Premier League, ha mostrato interesse per Matias Soulé, il promettente giovane argentino della Juventus. Il Leicester, intenzionato a rafforzare la squadra per disputare un campionato di alto livello, vede in Soulé un possibile rinforzo di qualità. Il tecnico Enzo Maresca, che ha recentemente lasciato il club per unirsi al Chelsea, ha avuto un ruolo fondamentale nel riscatto del Leicester in Premier League, e le Foxes ora vogliono consolidare la loro posizione nella massima serie.

La situazione di Matias Soulé

Matias Soulé, nato nel 2003, ha dimostrato un grande potenziale durante il suo periodo in prestito al Frosinone, suscitando l'interesse di numerosi club. La Juventus riconosce il valore del giocatore e non ha fretta di cederlo, soprattutto considerando le sue potenzialità per il futuro. Il Leicester avrebbe già fatto un'offerta di 25 milioni di euro per il giovane argentino, ma la Juventus ritiene questa somma troppo bassa. Il club bianconero vorrebbe ottenere un compenso maggiore per un possibile trasferimento di Soulé, data la sua crescita e il potenziale di mercato. Si parla infatti di una richiesta di mercato di almeno 40 milioni di euro per il giocatore argentino anche se Thiago Motta vorrà valutarlo da vicino all'inizio del ritiro estivo.

La Juventus, attualmente impegnata in un'importante fase di ristrutturazione e rafforzamento della rosa sotto la guida di Thiago Motta e del Football Director Cristiano Giuntoli, sta valutando attentamente ogni operazione di mercato. La cessione di un talento come Soulé non è decisione da prendere alla leggera, e il club è disposto a negoziare solo a fronte di un'offerta che rispecchi pienamente il valore del giocatore.

Le dichiarazioni del preparatore atletico di Soulé

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il preparatore atletico di Soulé ha elogiato l'impegno e la dedizione del giocatore: "Matias lavora sempre con grande impegno, sia in estate che in inverno, quando magari fa l’allenamento con la squadra al mattino e poi la seduta con me nel pomeriggio

L'incontro con Thiago Motta sarà fondamentale per il futuro di Soulé alla Juventus.

Il giovane argentino spera di impressionare il nuovo allenatore con la sua voglia di emergere e la sua determinazione. Guido Viggiano, il preparatore atletico, ha sottolineato questo aspetto: "Ha grande voglia, è concentrato. È determinato a continuare a crescere".

Parole importanti che confermano la crescita del talento argentino che potrebbe rimanere alla Juventus anche perché sarebbe un profilo ideale per il gioco di Thiago Motta. Può adattarsi al 4-3-3 o al 4-2-3-1.