Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus potrebbe cedere Matias Soulé in Premier League, dove lo avrebbe richiesto il West Ham e girare i 40 milioni di euro richiesti per l'acquisizione di Noni Madueke, esterno offensivo inglese classe 2002 attualmente in forza nel Chelsea.

Juve, Madueke è il nome nuovo : può essere pagato con i soldi incassati dalla cessione di Soulé

La Juventus continua a lavorare sia sul fronte delle cessioni che su quello delle entrate e proprio la possibile vendita di Matias Soulé potrebbe finanziare l'acquisto del tanto ricercato esterno.

L'attaccante argentino avrebbe diversi estimatori in giro per l'Europa e nelle ultime ore sarebbe emersa forte la candidatura del West Ham. La società inglese, vista la rinomata facoltà dei club in Premier League, potrebbe non riscontrare particolari difficoltà nell'accontentare il ds Cristiano Giuntoli, che per lasciare andare Soulé chiederebbe circa 40 milioni di euro. Se la trattativa fra le parti dovesse dunque andare in porto, allora la vecchia signora avrebbe quella liquidità necessaria per accelerare sull'acquisizione dell'esterno ed il nome nuovo che circolerebbe nelle ultime ore alla Continassa sarebbe quello di Noni Madueke. Classe 2002 nato a Londra ed attualmente in forza nel Chelsea, Madueke ha mostrato qualità interessanti e numeri accettabili per un calciatore di soli 22 anni.

Acquistato dal PSV la scorsa stagione per 35 milioni di euro, potrebbe dunque essere ceduto dai "Blues" per una cifra leggermente a rialzo, magari proprio quei 40 milioni che la Juventus incasserebbe per Soulé.

Intanto sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero pure altri nomi, come Jadon Sancho e Mason Greenwood, entrambi di rientro al Manchester United dopo una stagione passata in prestito altrove ed entrambi valutati 50 milioni di euro.

Ipotesi tattiche: l'impiego di Madueke nella formazione disegnata da Thiago Motta

Madueke rappresenterebbe un colpo per la Juventus in puro stile Giuntoli e non solo perché giovane e di belle speranze ma perché idoneo alle richieste tattiche evidenziate dell'attuale tecnico dei bianconeri Thiago Motta. L'italo brasiliano come esterni infatti vorrebbe dei calciatori abili nell'uno contro uno e disposti al sacrificio per quello che viene definitivo il "recupero palla alto".

Inoltre Motta apprezzerebbe avere in rosa elementi duttili, capaci di interpretare perciò più ruoli: Madueke nello specifico, nasce come esterno alto a destra ma all'occorrenza può spostarsi anche sulla fascia sinistra e giocare come centravanti puro.