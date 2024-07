La Roma sarebbe interessata a uno dei talenti emergenti dell'Inter: Yann Bisseck, classe 2000, arrivato dall'Aarhus un anno fa per 8 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione ai margini, il centrale tedesco è stato bravo a ritagliarsi uno spazio facendosi sempre trovare pronto quando Simone Inzaghi lo ha schierato in campo.

Anche il Napoli è alla ricerca di un rinforzo di grande livello per la difesa e l'obiettivo numero uno sembra essere Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è stato indicato da Antonio Conte come l'innesto ideale per andare a rimpiazzare Kim, ceduto lo scorso anno al Bayern Monaco e sostituito all'altezza, visto che Natan ha deluso le aspettative.

Roma su Bisseck

La Roma avrebbe messo gli occhi su Yann Bisseck per questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi sono alla ricerca di un innesto di livello per il reparto arretrato e il centrale tedesco potrebbe andare incontro a questa nuova esigenza anche in prospettiva essendo ancora giovane, trattandosi di un classe 2000.

Pur non essendo un titolarissimo, il giocatore ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi, collezionando sedici presenze in campionato, mettendo insieme anche due reti. Come detto l'Inter lo ha pagato solamente 8 milioni di euro per acquistarlo dall'Aarhus e il suo valore si è già quadruplicato. Inter che, comunque, non vorrebbe privarsene, avendo un reparto difensivo già completo, salvo una proposta fuori mercato.

L'offerta della Roma non va in questo senso visto che i giallorossi hanno messo sul piatto 13 milioni di euro più bonus. Troppo poco per tentare i nerazzurri, che hanno fatto sapere alle società interessate, tra cui anche i club di Premier League, che per sedersi al tavolo delle trattative serviranno offerte da almeno 35 milioni di euro.

Il Napoli sarebbe vicino a Buongiorno

Il Napoli sembra essere sempre più vicino all'acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. Il capitano granata è stato indicato come rinforzo ideale e principale per il reparto arretrato da Antonio Conte. Gli azzurri stanno trattando da tempo con il club di Urbano Cairo, che chiede 45 milioni di euro per il suo cartellino.

La fumata bianca, però, potrebbe anche arrivare per 38 milioni più bonus, senza escludere l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. I nomi sono sempre quelli di Leo Ostigaard e Giovanni Simeone ma è probabile che le trattative siano slegate per accelerare l'affare.

Il gesto di Buongiorno

Alessandro Buongiorno sembra pronto a muoversi in prima persona per accelerare la trattativa tra Napoli e Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il calciatore a breve parlerà sia con il nuovo allenatore granata Vanoli che con Cairo, ai quali dirà apertamente di voler giocare con la maglia del Napoli. Nei prossimi giorni è previsto un summit che potrebbe essere decisivo per il buon esito della trattativa e per arrivare alla fumata bianca. L'obiettivo degli azzurri è quello di regalare a Antonio Conte Alessandro Buongiorno già per inizio ritiro.