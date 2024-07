Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di spogliatoio della costruzione del nuovo centrocampo della Juventus, del possibile ritorno di Alvaro Morata a Torino e della candidatura di Giovanni Di Lorenzo per un posto alla Continassa. Della nuova mediana bianconera e dell'eventuale cessione di Manuel Locatelli ha detto la propria opinione a Radio Bianconera anche l'ex arbitro Ezio Morina.

Biasin: 'Con Douglas Luiz i bianconeri risolvono metà dei problemi a centrocampo'

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin è stato ospite ai microfoni della trasmissione Cronache di Spogliatoio e parlando della Juve ha detto: "Con Douglas Luiz il centrocampo della Juventus non è completo ma è avanti un bel pezzo.

Giuntoli sta mettendo insieme una mediana finalmente al livello della storia del club bianconero e penso che il direttore sportivo continuerà a lavorare per potenziare quel reparto. Si andrà avanti nelle trattative per Koopmeiners o chi per lui, perché per acquisire l'olandese ci vogliono un sacco di soldi. Però ribadisco, Douglas Luiz non basta per risolvere tutti i problemi della Juventus, ma sicuramente ne risolve la metà".

Commentando poi le indiscrezioni che vorrebbero Morata vicino al ritorno alla Juventus, Biasin ha detto: "Io sono un amatore di Morata e penso che chi lo prenderà si assicurerà un centravanti superiore. Non sto parlando del numero di gol che mette a segno ma di tutto quello che da alla squadra in cui gioca, anche a livello di spogliatoio.

Dirò di più, se Morata arrivasse alla Juventus come vice Vlahovic alla fine giocherebbe più del serbo".

Sull'eventuale passaggio di Giovanni Di Lorenzo dal Napoli alla Juventus, Biasin ha riferito: "Se Giuntoli si è fatto l'idea che il terzino possa andare al caso di Thiago Motta per me va bene. Stiamo parlando di un calciatore molto interessante, che non è quello visto con la maglia della Nazionale".

Infine, Biasin parlando di un eventuale ritorno di Joao Cancelo all'Inter ha detto: "Joao Cancelo tecnicamente è forse uno dei migliori esterni mai visti, però non sono un amante dei famosi cavalli di ritorno. Inoltre non credo abbia quel dinamismo necessario per giocare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi".

Morina: 'Fossi nel club bianconero non cederei Locatelli ma lo riporterei alla sua vecchia posizione'

Del centrocampo della Juventus e nello specifico della possibile cessione di Manuel Locatelli ha parlato a Radio BiancoNera anche l'ex arbitro Ezio Morina: "Io non lo cederei ma lo farei giocare nella sua posizione, una ventina di metri più avanti. Non ha fatto sicuramente un buon campionato ma è arrivato il momento di voltare pagina e sfruttare finalmente le sue qualità. Occhio poi che a centrocampo recupereremo un giocatore estremamente importante come Fagioli".