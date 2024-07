L'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato non dovrebbe essere ancora particolarmente attiva. I nerazzurri al massimo potrebbero cogliere un'occasione per la difesa, intanto starebbero lavorando anche in prospettiva futura. Ausilio e Marotta, infatti, avrebbero messo gli occhi su Lewis Ferguson, attualmente in forza al Bologna e ai box per un grave infortunio. Anche per questo ogni discorso sarebbe intavolato per giugno 2025.

Nelle ultime ore sarebbe finito al centro dei rumors di mercato anche Nico Gonzalez. L'esterno offensivo della Fiorentina piacerebbe ad Atalanta e Juventus, alla ricerca di innesti per affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League.

Il calciatore argentino intanto al momento è ancora in vacanza dopo aver vinto la Coppa America con l'Argentina.

Inter su Ferguson per il 2025

L'Inter ha completato già il centrocampo in questa sessione di calciomercato con l'arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero, dopo che il giocatore è andato in scadenza di contratto con il Napoli. Per questo motivo ogni discorso per il centrocampo verrebbe rimandato alla prossima estate, quella 2025, ma Ausilio e Marotta sono noti per guardare già in prospettiva futura e in quest'ottica va visto l'interessamento per Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese poteva caratterizzare già questo mercato, ma il grave infortunio subito sul finire della scorsa stagione ha inevitabilmente inciso e ogni discorso sarà rimandato al prossimo anno.

Nella stagione appena conclusa ha comunque realizzato sei reti e collezionato tre assist in trentuno presenze in campionato. La valutazione del classe 1999 si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro ma il club meneghino potrebbe anche imbastire uno scambio con Kristjan Asllani, mentre poi bisognerà vedere se inserire un conguaglio o uno scambio alla pari, in base al rendimento che avranno i due calciatori in questa stagione.

Al momento le due società ne hanno solamente parlato in ottica futura e vedremo se l'affare decollerà o meno.

Juventus e Atalanta su Nico Gonzalez

La Juventus e l'Atalanta avrebbero messo gli occhi su Nico Gonzalez, che può infiammare il mercato italiano nel mese di agosto. La Fiorentina non vorrebbe privarsene, ma dinanzi a una proposta importante non può restare indifferente.

La valutazione dell'esterno offensivo argentino si aggira sui 30-35 milioni di euro ma il club di Commisso accetterebbe di discuterne solamente dinanzi ad offerte anche superiori ai 40 milioni di euro. Per i bianconeri è considerato l'alternativa qualora non si trovasse un accordo con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi.

Le offerte di Juve e Atalanta

La Juventus ha almeno una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico che risponde al nome di Weston McKennie, valutato sui 15 milioni di euro. Oltre al centrocampista americano, poi, verrebbe inserito un conguaglio economico tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus. Bisognerà capire se basterà per convincere la Fiorentina a privarsi di Nico Gonzalez.

Anche l'Atalanta sta capendo come muoversi, visto che potrebbe eventualmente girare parte del tesoretto ricavato dalla cessione di Teun Koopmeiners, ma i bergamaschi cercheranno di non privarsi dell'olandese. In quest'ultimo caso punterebbe a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di El Bilal Touré.