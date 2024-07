Dopo aver perso il duello di mercato con la Juventus per Juan Cabal alla fine sbarcato a Torino, l'Inter è sempre alla ricerca di un difensore giovane e dinamico per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il nome nuovo sarebbe quello di Nathan Zezè del Nantes.

I nerazzurri potrebbero poi ricevere poi un'offerta dalla Fiorentina per Asllani soprattutto se il Milan dovesse davvero puntare su Sofyan Amrabat, che alla fine non è stato riscattato dal Manchester United.

Il club rossonero continua inoltre a portare avanti i contatti con l'Udinese per Lazar Samardzic.

Dalla Francia il difensore del futuro

L'Inter avrebbe proposto al Nantes circa 13 milioni di euro per Zezè, centrale mancino che si adatterebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. L'offerta sarebbe stata però rifiutata dai francesi che lo valutano almeno 20 milioni di euro. Il giocatore è legato al Nantes fino al 2028 che non vorrebbe cederlo e, soprattutto, non alle cifre pensate dai dirigenti nerazzurri. Possibile che ci sia un rilancio nelle prossime ore in quanto il difensore classe 2005 ha dimostrato di essere molto promettente sia come centrale che da terzo sulla linea più esterna.

Restyling a centrocampo per il Milan, Fiorentina su Asllani

Il Milan ha intenzione di rinforzare il centrocampo.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti frequenti per Samardzic dell'Udinese. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e apprezzerebbe la destinazione, l'Udinese lo valuta circa 20 milioni di euro ma i rossoneri vorrebbero chiudere a qualcosa meno con un prestito con diritto di riscatto.

Il secondo nome che avrebbe in mente il Milan è quello di Amrabat che non è stato riscattato dal Manchester United.

Il marocchino non dovrebbe essere però confermato neanche dalla Fiorentina che lo cederebbe volentieri per far cassa. I rossoneri potrebbero prelevarlo per circa 15 milioni di euro anche se il giocatore non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero nella prossima stagione.

In caso di addio, i viola, busserebbero alle porte proprio dell'Inter per chiedere informazioni su Kristjan Asllani, da tempo nei radar della Fiorentina. I nerazzurri lo valutano circa 20 milioni di euro anche se non vorrebbero cederlo per avere il reparto completo e poter disporre in rosa di un vice Calhanoglu.