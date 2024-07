Completare la rosa per ritornare protagonisti in Italia ed offrire ottime prestazioni anche in Champions League. E' questo l'obiettivo della Juventus che sta continuando a lavorare sul fronte mercato per regalare a mister Thiago Motta altri giocatori funzionali al suo 4-2-3-1. In particolare, si monitorano un centrocampista individuato in Teun Koopmeiners, un centrale con Jean Clair Todibo primo obiettivo e un esterno offensivo con le quotazioni di Galeno in rialzo.

Koopmeiners per il centrocampo, Todibo obiettivo primario per la difesa

Teun Koopmeiners resta l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo dopo gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz.

L'olandese è stato indicato come il collante tra mediana ed attacco e diventerebbe il punto di riferimento della nuova Juventus. Nonostante la volontà dell'Atalanta di trattenerlo, l'ex Az ha già dato la disponibilità al trasferimento in bianconero e la sua volontà potrebbe fare la differenza nella trattativa. Di fronte ad un'offerta attorno ai 55-60 milioni di euro, il club bergamasco potrebbe accettare la cessione e virare su altri centrocampisti come Brescianini ed O'Really individuati come sostituti dell'olandese. i bianconeri potrebbero raccogliere una tale somma dalle cessioni di Soulè sempre più vicino alla Roma e di Huijsen, obiettivo del Psg.

La Vecchia Signora ha le idee chiare anche per quanto riguarda il centrale difensivo con Jean-Claude Todibo obiettivo numero uno.

Il centrale francese che avrebbe rifiutato il West Ham per approdare in bianconero, completerebbe il reparto difensivo dopo l'arrivo di Cabal dal Verona. Il cartellino del transalpino vale 30 milioni di euro.

Le idee per l'attacco: salgono le quotazioni di Galeno

Venendo al reparto offensivo, date le difficoltà nell'arrivare a Sancho che potrebbe restare allo United e ad Adeyemi seguito dal Chelsea, la Juventus sta osservando altri profili per completare la batteria di esterni offensivi fondamentali nel 4-2-3-1 di Motta.

Stando agli ultimi rumors di mercato, sarebbero così in risalita le quotazioni di Galeno esterno brasiliano che ha offerto grandi prestazioni con la maglia del Porto soprattutto in Champions League. Il classe 97 vorrebbe un definitivo salto di qualità per confrontarsi con i top club europei e la Juve sta monitorando la situazione.

La valutazione del cartellino è però alta e si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Resta in piedi anche l'ipotesi che porta a Domenico Berardi, seguito anche da Roma e Napoli.

Galeno, un "jolly" per Motta

L'eventuale arrivo di Galeno alla corte bianconera rimarcherebbe la volontà di utilizzare quel 4-2-3-1 che ha permesso a Thiago Motta di raggiungere grandissimi traguardi sulla panchina del Bologna.

L'esterno brasiliano diventerebbe il vero e proprio jolly del reparto offensivo. Si tratta di un esterno capace di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica ma anche di un trequartista con la capcaità di assistere Dusan Vlahovic al meglio: l'anno scorso Galeno ha firmato 16 gol e 12 assist tra Liga portoghese, Champions League (5 gol in 7 presenze) e Coppa nazionale.