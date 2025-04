Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha ribadito su YouTube come nel contratto del ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, ci sia una clausola che permetta al club bianconero di rescindere con lui il rapporto lavorativo. Detta clausola si attiverà al terzo anno e quindi all'inizio della prossima estate.

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale YouTube nel quale parla di una particolare postilla presente nel contratto del ds bianconero Cristiano Giuntoli: "So che c'è un po' di tensione alla Juventus in questo periodo, creata dalle parole di Conte, dal futuro ancora nebuloso di Tudor e dalla posizione del direttore sportivo.

Nel contratto quinquennale di Cristiano Giuntoli, c'è però una clausola che riguarda il terzo anno. Se alla terza stagione le parti non fossero convinte l'una dell'altra o anche solo una parte non fosse convinta di continuare, potrebbe esercitare la clausola e potrebbe essere rescisso il contratto. Questo c'è nel contratto di Giuntoli e riguarda appunto il terzo anno che comincerà dopo il mondiale per club. Quindi la Juve ha questa opportunità anche se non sto dicendo che la eserciterà".

Il giornalista ha poi spiegato: "Io non patteggio per nessuno, anche se si dice che Giuntoli non vorrebbe Conte mentre io onestamente fra il salentino e Tudor non avrei dubbi a scegliere il primo. Io riferisco soltanto quello che potrebbe avvenire e dico che in questo momento anche Giuntoli è arrabbiato perché dice: 'Ma come?

Voi non considerate il fatto che io attraverso le cessioni ho dato il mio contributo sostanzioso al risanamento del bilancio della Juventus?'. Questo non basta".

Chirico ha concluso dicendo: "Questo gli è stato riconosciuto, ma non basta. La Juventus dice a Giuntoli: 'Sì, hai ceduto bene, ma hai anche speso dei soldi per giocatori che non hanno reso e hai preso un allenatore che volevi a tutti i costi quando c'era anche qualcuno che ti faceva presente che c'era libero Antonio Conte'.

Inoltre da quello che so tra Giuntoli e il salentino non scorre buon sangue, quindi se si dovesse andare sul pugliese, che è sponsorizzata da molti alla Continassa. Può anche darsi che si decida di interrompere il rapporto con Giuntoli".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Giuntoli è arrivato alla frutta'

Le parole di Chirico hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Giuntoli secondo me è arrivato alla frutta!

Organizzare sembra semplice ma per lui tutto è complicato! Vedi che non rilascia più interviste prima e dopo le partite. Qualcosa bolle in pentola" scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Non confermare Giuntoli per prendere chi? Non si decapita la società senza avere un sostituto di valore già in mente, e possibilmente bloccato".