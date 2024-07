Il Milan si appresta a chiudere l'operazione Alvaro Morata, in arrivo dall'Atletico Madrid. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche, dopo firmerà un quadriennale da circa 5 milioni di euro l'anno.

Trattative che riguardano gli attaccanti anche per Napoli e Paris Saint Germain. I partenopei starebbero accelerando per Romelu Lukaku mentre i transalpini avrebbero lanciato l'assalto a Victor Osimhen.

Morata raccoglie l'eredità di Olivier Giroud

Alvaro Morata sarà un calciatore del Milan che verserà i 13 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria ai Colchoneros.

Al giocatore verrà riconosciuto uno stipendio da 5 milioni di euro per quattro anni. Decisiva la mediazione di Zlatan Ibrahimovic che ha convinto il giocatore a sposare la causa rossonera. L'ex Juventus ritorna dunque in Italia dopo i 4 anni complessivi trascorsi in bianconero con un ruolo centrale per il Milan perché rileva l'eredità di Olivier Giroud, che ha lasciato il campionato nostrano per andare a giocare in Usa.

Lukaku potrebbe ritrovare Antonio Conte

Il Napoli avrebbe trovato l'accordo con Romelu Lukaku, fortemente richiesto da Antonio Conte. Il belga, ritornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, dovrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro più bonus. Da limare, invece, i dettagli con i Blues che chiedono almeno 30 milioni di euro per il cartellino.

Antonio Conte vuole un giocatore pronto, che conosca bene il campionato e in grado di garantire personalità e forza per portare avanti una stagione da protagonisti. Lukaku ha avuto la sua stagione migliore in Italia con l'Inter proprio grazie ad Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto all'epoca una volta insediatosi sulla panchina nerazzurra: oltre 20 i gol messi a segno alla fine dal belga laureatosi campione d'Italia come tutta l'Inter.

Sirene francesi per il bomber del Napoli

Per un bomber che arriva uno che va. Il Paris Saint Germain starebbe trattando con il Napoli l'acquisto di Victor Osimhen. Il nigeriano, che farà posto proprio a Lukaku, ha il contratto in scadenza nel 2026 e una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro.

I transalpini non dovrebbero pagare il prezzo per intero ma accordarsi con i campani sulla base di 100 milioni.

Cifra che garantirebbe al Napoli una netta plusvalenza oltre a denaro fresco per rinforzare la rosa con le pedine richiesta da Conte.

Prima di procedere il PSG dovrà mettere a segno una cessione, dopo di che affonderà per il nigeriano che raccoglierà la pesante eredità di Mbappè, già presentato in pompa magna al Real Madrid.