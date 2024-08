Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Paolo Bargiggia sul suo profilo X la Juventus avrebbe praticamente definito due cessioni: quella di Daniele Rugani in prestito all'Ajax e quella di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia a titolo definitivo.

Le dichiarazioni di Bargiggia sul futuro di Rugani e Nicolussi Caviglia

"Definita la trattativa tra Juventus e Ajax: Rugani in prestito in Olanda. Per i bianconeri un risparmio di 3 milioni lordi sull'ingaggio. La Juve vende Nicolussi Caviglia al Venezia per 3.5 milioni più 1.5 di bonus", è questo il post pubblicato da Paolo Bargiggia in riferimento a due cessioni che starebbe per ufficializzare la Juventus.

In particolare la partenza di Rugani garantirà un'importante risparmio sul monte ingaggi per la società bianconera, che dovrà trovare un sostituto. In questi giorni starebbe lavorando all'arrivo di Pierre Kalulu, che però non ha ancora deciso se accettare l'offerta della Juventus. Ci sarebbe già l'intesa fra la società bianconera e il Milan sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 16 milioni di euro.

Le altre possibili cessioni della Juventus

In questi ultimi 10 giorni di mercato non sono in uscita solamente Rugani e Nicolussi-Caviglia, ma anche altri giocatori della rosa della Juventus non considerati utili al progetto sportivo bianconero.

In particolare Federico Chiesa è uno dei possibili partenti, con la Juve che potrebbe accontentarsi anche di circa 12 milioni di euro per il cartellino del nazionale italiano.

Si attendono offerte anche per Filip Kostic e per Arthur Melo: riguardo al primo si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra, il brasiliano potrebbe far ritorno alla Fiorentina.

Infine è da valutare anche il futuro di Mattia De Sciglio e Fabio Miretti. Sul terzino destro, in scadenza di contratto a giugno 2025, si parla di una possibile rescissione del contratto: al momento sarebbe interessato a lui il Monza.

Con la decisione di reintegrare in rosa Weston McKennie la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione in prestito di Fabio Miretti, nonostante il recente prolungamento di contratto con la società bianconera. Il centrocampista potrebbe trasferirsi al Genoa, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare, per poter poi ritornare la prossima stagione a Torino, pronto a giocarsi le proprie carte in bianconero.