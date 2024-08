Il Crotone pensa all'esordio in campionato in programma lunedì 26 agosto contro il Team Altamura con la consapevolezza di dover completare una rosa già competitiva. I rossoblù potrebbero ritrovarsi il "colpo" di mercato già in casa. L'attaccante Guido Gomez - autore lo scorso anno di 15 reti - dopo una lunga trattativa con il Catania potrebbe rimanere in rossoblù per un'altra stagione. In entrata, quasi svanita la possibilità di arrivare al difensore Erasmo Mulè dell'Avellino, gli squali starebbero provando a dirottare le loro attenzioni sul difensore Matteo Gilli del Picerno.

Gomez può rimanere in rossoblù, non interesserebbe Volpicelli

La notizia che forse nessuno si aspettava potrebbe essere la conferma dell'attaccante Guido Gomez, calciatore che sembrava fino a pochi giorni fa indirizzato a vestire la maglia del Catania. La punta si è riavvicinata nelle ultime giornate al Crotone, tanto da convincere il tecnico Emilio Longo a schierarlo (segnando un gol) nella gara di Coppa Italia di Serie C, disputata domenica 18 agosto al "Massimino" di Catania (gara vinta dagli etnei ai rigori).

Intanto, al contrario di quanto era trapelato nei giorni scorsi, non sembra essere seguito dal Crotone l'attaccante Emilio Volpicelli. La testata L'Attacco - Quotidiano, nel corso della rubrica "Calcio d'Estate" trasmessa su Facebook, ha infatti riportato che non sarebbe concreto l'interesse del club calabrese per l'attaccante del Pineto.

Si cercano rinforzi in difesa

Dopo un lungo corteggiamento, il Crotone sembra gradualmente abbandonare la pista Erasmo Mulè per la difesa. Il calciatore dell'Avellino dovrebbe trasferirsi al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per puntellare la retroguardia i rossoblù potrebbero virare sul 27enne centrale difensivo Matteo Gilli del Picerno, un calciatore già noto al tecnico Emilio Longo che lo ha allenato nelle ultime due annate nel club lucano.

Il gradimento per il giovane è stato anche confermato nelle scorse settimane del Direttore Sportivo dei calabresi, Antonio Amodio.

Crotone, le altre trattative

Con la probabile conferma di Guido Gomez, il Crotone abbandonerebbe definitivamente la pista che porta all'attaccante Christian Tommasini. Il calciatore dovrebbe comunque lasciare il Pescara per firmare con il Gubbio sulla base di un contratto triennale.

Al momento rimarrà a Crotone pure il centrale difensivo Daniel Leo, che doveva approdare al Pescara come contropartita tecnica per Tommasini.

In uscita rimane invece il centrocampista Luis Rojas per il quale si starebbe valutando eventuali offerte dalla Serie C. Una situazione analoga è infine vissuta anche dal terzino sinistro Manuel Nicoletti, nei giorni scorsi accostato al Sorrento.