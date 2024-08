Inizio di settimana tra calcio giocato e calciomercato estivo per il Crotone di Emilio Longo. La società calabrese, che tornerà in campo a Catania il 18 agosto per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, dovrà concludere alcune operazioni in entrata per puntellare la rosa. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento in Calabria dell'attaccante Aristidi Kolaj dal Pescara. I rossoblù avrebbero ricevuto due offerte dalla Serie B per l'attaccante Marco Tumminello che potrebbe partire solamente in caso di permanenza del compagno di squadra Guido Gomez, seguito da settimane dal Catania.

Crotone, offerte per Tumminello

Nella scorsa stagione ha realizzato 15 reti in campionato, 17 considerati anche i gol in Coppa Italia. Per l'attaccante Marco Tumminello sarebbero giunti interessamenti da parte di due club di Serie B come Cittadella e Cosenza. Il calciatore, nativo di Erice, è legato al Crotone da due anni di contratto, in scadenza, quindi, il 30 giugno 2026. In questo avvio di stagione la punta si è resa già protagonista di un gol da centrocampo nel match svolto sabato 10 agosto allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Messina, gara vinta per 1-0 dal gruppo di Emilio Longo.

Attese novità per Gomez

La cessione di Marco Tumminello è comunque bloccata dalla possibile partenza dell'attaccante Guido Gomez verso Catania.

Nei giorni scorsi la società siciliana aveva mosso passi importanti con il ragazzo raggiungendo un accordo di massima sull'ingaggio, ma i problemi economici degli etnei hanno fatto slittare la chiusura della trattativa. Recentemente, alla punta si sarebbe interessato anche il Foggia, che per settimane ha seguito l'attaccante Facundo Lescano.

Una partenza di Guido Gomez impedirebbe al Crotone di cedere anche Marco Tumminello, anche se un eventuale offerta irrinunciabile potrebbe scompigliare i piani del tecnico Emilio Longo.

Crotone, le altre trattative

Il Crotone dovrà liberare posti in rosa. Tra i calciatori destinati a cambiare maglia c'è il centrale difensivo Daniel Leo, che dovrebbe firmare un contratto triennale con il Pescara.

Dagli abruzzesi il Crotone potrebbe ricevere come contropartita tecnica l'attaccante Christian Tommasini che potrebbe legarsi ai rossoblù con un contratto triennale. Sembrano ormai prossimi alla riconferma i centrocampisti Mattia Vitale e Thomas Schirò, messi sul mercato nei giorni scorsi e ora diventati elementi importanti nella rosa del Crotone. Chi potrebbe partire è il terzino destro Riccardo Spaltro e il terzino sinistro Manuel Nicoletti, per i quali si attendono offerte da club di Serie C.