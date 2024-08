La Juventus continua a pensare a possibili rinforzi per la difesa. Dopo aver perso l’opportunità di ingaggiare Jean-Clair Todibo, il football director Cristiano Giuntoli ha iniziato a esplorare altre opzioni sul mercato per trovare un difensore di qualità che possa integrarsi al meglio nel sistema di gioco bianconero. Tra i nomi sotto osservazione spicca quello di Pierre Kalulu, attualmente in forza al Milan. I bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti coi rossoneri per sondare la fattibilità dell’operazione. La dirigenza milanese, da parte sua, non escluderebbe la possibilità di cedere Kalulu, sebbene resti da definire la formula giusta per il trasferimento.

La possibile offerta della Juventus

La Juventus starebbe infatti valutando l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che permetterebbe al club torinese di dilazionare l’investimento e allo stesso tempo garantirsi un rinforzo immediato in difesa. L’obbligo di riscatto potrebbe essere fissato a 14 milioni al raggiungimento di determinate condizioni, come il numero di presenze o alcuni obiettivi stagionali. Mentre per il prestito oneroso Giuntoli potrebbe offrire 3 milioni.

Kalulu avrebbe già manifestato interesse per un possibile trasferimento a Torino, dove potrebbe continuare la sua crescita sotto la guida di Thiago Motta, l'allenatore della Juventus ha bisogno di un giocatore rapido da inserire al fianco di Gleison Bremer.

Se le trattative dovessero concludersi positivamente, Kalulu rappresenterebbe un innesto prezioso per la retroguardia bianconera.

Juventus sempre più vicina all’inizio del campionato

La Juventus sta cercando di accelerare alcune operazioni di mercato poiché tra una settimana i bianconeri cominceranno la loro avventura in Serie A.

Thiago Motta ha bisogno ancora di almeno quattro giocatori, o anche cinque se andrà via Federico Chiesa. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta lavorando per arrivare ad un difensore, a un centrocampista e a due esterni, di cui uno in prestito.

In questa settimana, la Juventus spera di definire alcune operazioni per permettere a Thiago Motta di avere una rosa più numerosa per la gara contro il Como.

Anche perché nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid la Juve ha palesato delle difficoltà soprattutto in attacco. A tal proposito i bianconeri stanno accelerando per arrivare a Nico Gonzalez della Fiorentina.